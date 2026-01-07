हरिद्वार में भाई को 6 बार चाकू से गोदा, बचाने आई बहन को भी हमलावरों ने नहीं छोड़ा

Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Brother Stabbed 6 Times in Haridwar Sister Attacked While Trying to Save Him accuse abscond
संक्षेप:

हरिद्वार के रानीपुर में सनसनीखेज वारदात हो गई। मामूली विवाद में बदमाशों ने युवक को 6 बार चाकू से गोदा। बचाने आई बहन को भी हमलावरों ने नहीं छोड़ा। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

Jan 07, 2026 09:52 am ISTGaurav Kala हरिद्वार
हरिद्वार जिले के रानीपुर क्षेत्र में भाई-बहन पर बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किया। मामूली से विवाद में युवक को पहले हमलावरों ने 6 बार चाकू से गोदा, जब चीख-पुकार सुन बहन बचाने आई तो हमलावरों ने उसे भी नहीं छोड़ा। हमले में दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है।

पीड़ित आयान तिरूपति कॉलोनी सलेमपुर का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, आयान का भाई घर में सिलाई सेंटर चलाता है। चार जनवरी को उसके भाई ने सिलाई सेंटर के बाहर शोरगुल कर रहे युवकों को वहां से हटने के लिए कहा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। आरोप है कि आदित्य और चिंटू नाम के युवकों ने आयान के भाई पर छह बार चाकू से वार किया। बहन बचाने पहुंची तो उसके हाथ पर भी हमला किया गया।

भाई-बहन की हालत गंभीर

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। घायल भाई-बहन को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें लगातार निगरानी में रखा गया है।

पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज की

रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति गंगवार ने बताया कि मामले में संबंधित युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि इस दौरान अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

