हरिद्वार में बहन से छेड़छाड़ करने से रोका तो भाई को मार दी गोली, सभी आरोपी नाबालिग
रुड़की में गंभीर घटना हो गई। नाबालिगों ने एक युवती के छेड़छाड़ की। छोटे भाई ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसे गोली मार दी। पीड़ित भी नाबालिग है और उसकी हालत गंभीर है।
हरिद्वार जिले के रुड़की में एक युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके नाबालिग भाई को आरोपियों ने गोली मार दी। घटना में किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना बुधवार शाम करीब सात बजे हुई। गोलीकांड से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आरोपी भी नाबालिग बताए जा रहे हैं। पुलिस जांच में जुट गई है।
थाने से 1.5 किमी दूर हुई घटना
घटना सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मोहनपुरा में हुई है। घटना में गंभीर रूप से घायल हुए किशोर को परिजनों ने आनन-फानन में रुड़की के सिविल अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना कोतवाली से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर हुई। गोली किशोर के कूल्हे पर बाईं ओर लगी है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जांच जारी है।
परिजनों का पुलिस पर लापरवाही का आरोप
किशोर के परिजनों का कहना है कि गोली चलाने वालों से उनका पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। इस संबंध में पुलिस से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। यदि पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया होता तो बुधवार को छेड़छाड़ और फायरिंग की घटना नहीं होती।
रुड़की पुलिस एक्शन ले लेती तो नहीं चलती गोली
मोहनपुरा में बुधवार रात हुई फायरिंग की घटना ने पुरानी रंजिश को फिर से सतह पर ला दिया। देवी अहिल्याबाई होल्कर गेट के पास एक दुकान के सामने हुई फायरिंग में 16 वर्षीय किशोर गोली लगने से घायल हो गया। परिजनों का आरोप है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा था। इस संबंध में पुलिस से शिकायत की गई थी।
मंगलवार की रात को भी हुई थी फायरिंग
मोहनपुरा में बुधवार रात किशोर को गोली मारे जाने की घटना से पहले मंगलवार रात भी फायरिंग होने की बात सामने आई है। आसपास के लोगों का कहना है कि पुरानी रंजिश को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ था और मंगलवार रात भी गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी।
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