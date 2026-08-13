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हरिद्वार में बहन से छेड़छाड़ करने से रोका तो भाई को मार दी गोली, सभी आरोपी नाबालिग

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, रुड़की
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रुड़की में गंभीर घटना हो गई। नाबालिगों ने एक युवती के छेड़छाड़ की। छोटे भाई ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसे गोली मार दी। पीड़ित भी नाबालिग है और उसकी हालत गंभीर है।

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बहन से छेड़छाड़ पर रोका तो मार दी गोली

हरिद्वार जिले के रुड़की में एक युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके नाबालिग भाई को आरोपियों ने गोली मार दी। घटना में किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना बुधवार शाम करीब सात बजे हुई। गोलीकांड से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आरोपी भी नाबालिग बताए जा रहे हैं। पुलिस जांच में जुट गई है।

थाने से 1.5 किमी दूर हुई घटना

घटना सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मोहनपुरा में हुई है। घटना में गंभीर रूप से घायल हुए किशोर को परिजनों ने आनन-फानन में रुड़की के सिविल अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना कोतवाली से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर हुई। गोली किशोर के कूल्हे पर बाईं ओर लगी है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जांच जारी है।

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परिजनों का पुलिस पर लापरवाही का आरोप

किशोर के परिजनों का कहना है कि गोली चलाने वालों से उनका पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। इस संबंध में पुलिस से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। यदि पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया होता तो बुधवार को छेड़छाड़ और फायरिंग की घटना नहीं होती।

रुड़की पुलिस एक्शन ले लेती तो नहीं चलती गोली

मोहनपुरा में बुधवार रात हुई फायरिंग की घटना ने पुरानी रंजिश को फिर से सतह पर ला दिया। देवी अहिल्याबाई होल्कर गेट के पास एक दुकान के सामने हुई फायरिंग में 16 वर्षीय किशोर गोली लगने से घायल हो गया। परिजनों का आरोप है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा था। इस संबंध में पुलिस से शिकायत की गई थी।

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मंगलवार की रात को भी हुई थी फायरिंग

मोहनपुरा में बुधवार रात किशोर को गोली मारे जाने की घटना से पहले मंगलवार रात भी फायरिंग होने की बात सामने आई है। आसपास के लोगों का कहना है कि पुरानी रंजिश को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ था और मंगलवार रात भी गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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