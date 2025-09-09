शर्मनाक: 3 साल की बच्ची का धार्मिक स्थल में बड़ा भाई कर रहा था रेप, CCTV में घिनौनी करतूत

सितारगंज में 14 साल का रिश्ते में बड़ा भाई 3 साल की छोटी बच्ची को धार्मिक स्थल ले गया और वहां उसके साथ रेप किया। सीसीटीवी में घिनौनी करतूत सामने आई है।

उधमसिंह नगर के सितारगंज में घिनौनी घटना सामने आई है। यहां 14 वर्षीय किशोर पर रिश्ते की तीन वर्ष की बहन के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। किशोर बच्ची को एक धार्मिक स्थल में ले गया था। धार्मिक स्थल के संस्थापक ने सीसीटीवी फुटेज में किशोर की करतूत देखी। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी किशोर को संरक्षण में ले लिया है।

सीसीटीवी में घिनौनी करतूत घटना शनिवार की बताई जा रही है। दोपहर में एक धार्मिक स्थल में सामान बिखरा हुआ था। धार्मिक स्थल के संस्थापक ने सामान फैला देख वहां लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। कैमरे की फुटेज देखकर वह अवाक रह गए। इसमें एक किशोर बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। संस्थापक ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

अस्पताल में बच्ची एसएसआई विक्रम सिंह धामी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी और बच्ची की शिनाख्त के लिए पुलिस टीमें लगा दीं। पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। आरोपी 14 वर्ष का किशोर निकला। पुलिस ने किशोर से पूछताछ के आधार पर पीड़ित तीन वर्षीय बालिका का भी पता लगाया। पुलिस ने रविवार रात परिजनों के साथ बालिका को अस्पताल पहुंचाया। वहां इलाज के साथ बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया गया।

रिश्ते में बड़ा भाई बताया जा रहा है कि किशोर बालिका का रिश्ते में भाई है। वह उसे अपने साथ ले गया। करीब दो किमी दूर धार्मिक स्थल को सुनसान देख यहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका बहुत छोटी होने के कारण अपने परिजनों को कुछ नहीं बता पाई।