चचेरे भाई ने रेप के बाद की दरिंदगी, ब्लेड से चेहरा और पेट फाड़ा; तड़प-तड़पकर मौत

चचेरे भाई ने नाबालिग बहन से दरिंदगी की हदें पार कर दी। उसने पहले उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर हाथ तोड़ दिया। इसके बाद ब्लेड से पेट और चेहरा फाड़ दिया। बच्ची की तड़प-तड़पकर मौत हो गई।

उधम सिंह नगर जिले में बीते दिन हुई 14 साल की बच्ची की निर्मम हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रेप के बाद हत्या किसी और ने नहीं, बच्ची के चचेरे भाई ने की थी। उसने पहले दुष्कर्म किया और फिर बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ब्लेड और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं।

जसपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी मंगलवार दोपहर बाद पशुओं के लिए चारा लाने खेत पर गई थी। देर तक वापस नहीं लौटने पर उसकी तलाश की गई। इस दौरान उस का खून से लथपथ शव एक खेत में मिला था।

किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने हत्या, पॉक्सो समेत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। बुधवार को घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि किशोरी के रिश्ते के तहेरे भाई ने उसे अकेले खेत में जाते देख लिया था। वह भी उसके पीछे खेत में पहुंच गया।