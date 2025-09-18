चचेरे भाई ने रेप के बाद की दरिंदगी, ब्लेड से चेहरा और पेट फाड़ा; तड़प-तड़पकर मौत
चचेरे भाई ने नाबालिग बहन से दरिंदगी की हदें पार कर दी। उसने पहले उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर हाथ तोड़ दिया। इसके बाद ब्लेड से पेट और चेहरा फाड़ दिया। बच्ची की तड़प-तड़पकर मौत हो गई।
उधम सिंह नगर जिले में बीते दिन हुई 14 साल की बच्ची की निर्मम हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रेप के बाद हत्या किसी और ने नहीं, बच्ची के चचेरे भाई ने की थी। उसने पहले दुष्कर्म किया और फिर बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ब्लेड और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं।
जसपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी मंगलवार दोपहर बाद पशुओं के लिए चारा लाने खेत पर गई थी। देर तक वापस नहीं लौटने पर उसकी तलाश की गई। इस दौरान उस का खून से लथपथ शव एक खेत में मिला था।
किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने हत्या, पॉक्सो समेत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। बुधवार को घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि किशोरी के रिश्ते के तहेरे भाई ने उसे अकेले खेत में जाते देख लिया था। वह भी उसके पीछे खेत में पहुंच गया।
रेप के बाद बच्ची से दरिंदगी
पहले आरोपी ने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने हैवानियत की हदें पार करते हुए किशोरी का हाथ तोड़ दिया। उसे गला दबाकर बेहोश किया। फिर ब्लेड से चेहरे, पेट पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी। बाद में आरोपी ही परिजनों व ग्रामीणों को बच्चे के रोने की आवाज आने की बात कहकर शव तक ले गया था। उस पर शक होने पर पुलिस ने उसे पूछताछ की तो वो बार-बार बयान बदलने लगा। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कुबूल लिया।
