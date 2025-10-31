Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़BRO to build a 5 4 KM long tunnel on the Kailas Mansarovar road the distance from the road route will be less than 22
BRO कैलास मानसरोवर मार्ग पर बनाएगा 5.4 KM लंबी टनल, सड़क रूट से 22 KM दूरी होगी कम

BRO कैलास मानसरोवर मार्ग पर बनाएगा 5.4 KM लंबी टनल, सड़क रूट से 22 KM दूरी होगी कम

संक्षेप: आदि कैलास और कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग पर छियालेख में हो रही घटनाओं को रोकने के लिए बीआरओ टनल बनाएगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्यमंत्री अजय टम्टा ने बैठक कर बीआरओ के अधिकारियों को टनल निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए।

Fri, 31 Oct 2025 03:58 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

आदि कैलास और कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग पर छियालेख में हो रही घटनाओं को रोकने के लिए बीआरओ टनल बनाएगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्यमंत्री अजय टम्टा ने बैठक कर बीआरओ के अधिकारियों को टनल निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। टनल बनने से सड़क मार्ग से करीब 22 किमी दूरी कम हो जाएगी। स्थानीय लोगों के साथ ही आदि कैलास और कैलास मानसरोवर यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में आयोजित बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा ने राष्ट्रीय राजमार्ग, बीआरओ, पीएमजीएसवाई, लोक निर्माण विभाग, संचार कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सीमांत क्षेत्रों में सड़क और संचार सेवाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टम्टा ने बीआरओ के अधिकारियों से टनल निर्माण को लेकर चल रही कवायद की जानकारी ली। उधर, पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय राज्यमंत्री टम्टा ने कहा कि धारचूला से आगे उच्च हिमालयी क्षेत्र छियालेख में खड़ी चढ़ाई होने से भारी वाहनों की आवाजाही में मुश्किल आती है। इस स्थान में कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसे देखते हुए यहां टनल बनाने का निर्णय लिया गया है। टम्टा ने बताया कि प्रस्तावित टनल की लंबाई 5.4 किलोमीटर रहेगी।

घाट बैंड से पंचेश्वर तक सड़क निर्माण की कवायद

पिथौरागढ़ के घाट बैंड से पंचेश्वर क्षेत्र को सड़क से जोड़ने की कवायद भी शुरू हो गई है। टम्टा ने विभागीय अधिकारियों को आगणन भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुनस्यारी-मिलम सड़क मार्ग पर कार्य तेजी से करने, ऐंचोली से हनुमान मंदिर तक मार्ग पर गड्ढे भरने के निर्देश दिए।

पिथौरागढ़-दून के बीच जल्द उड़ान भरेगा विमान

केंद्रीय राज्यमंत्री टम्टा ने कहा कि पिथौरागढ़-देहरादून के बीच बंद चल रही विमान सेवा शीघ्र सुचारू होगी। बताया कि इसके लिए कंपनी से बातचीत चल रही है। कहा कि शीघ्र ही सीमांत के लोग इस रूट पर भी हवाई सेवा का लाभ उठा सकेंगे।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Uttarakhand Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।