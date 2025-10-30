Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़BRO make road at 17000 Feet Altitude near china border to make Indian Army Strengthens Amid Border Tensions
चीन सीमा पर सेना की बढ़ेगी ताकत, 17000 फीट की खड़ी ऊंचाई पर BRO ने बना दी सड़क

चीन सीमा पर सेना की बढ़ेगी ताकत, 17000 फीट की खड़ी ऊंचाई पर BRO ने बना दी सड़क

संक्षेप: India-China Border: चीन सीमा पर बीआरओ ने कमाल कर दिया। 17 हजार फीट की ऊंचाई पर प्रोजेक्ट शिवालिक के तहत सड़क की का कार्य पूरा हुआ। अब जल्द ही डामरीकरण के बाद वाहन दौड़ने लगेंगे।

Thu, 30 Oct 2025 10:30 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
India-China Border: भारत-चीन सीमा पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही सड़क परियोजना को बीआरओ ने पूरा कर लिया है। बीआरओ के प्रोजेक्ट श‍िवालिक के तहत हाल ही में तकरीबन 70 किलोमीटर लंबी सुमना-लाप्थल-टोपीडुंगा सड़क का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। यह सड़क निर्माण कार्य 17000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। कमांडेंट कर्नल अंकुर महाजन ने बताया कि जल्द ही डामरीकरण किया जाएगा और फिर वाहन दौड़ने लगेंगे। इस सड़क से न सिर्फ गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों को सीधा जोड़ा गया है, बल्कि सीमा क्षेत्र पर सुरक्षा के लिहाज से भी यह बड़ी उपलब्धि है।

यह सड़क चीन सीमा से सटे चमोली जिले के दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाके में बनाई गई है। समुद्र तल से 17,341 फीट तक खड़ी चढ़ाई पर बीआरओ की मशीनें, जेसीबी और डोजर लगातार दो शिफ्टों में बर्फीली और विषम परिस्थितियों में काम करती रहीं। परियोजना पूरी होने के बाद अब भारतीय सेना और आईटीबीपी जवानों के लिए सीमा तक पहुंचना कहीं ज्यादा आसान हो गया है, जिसका सीधा लाभ युद्धकालिन स्थिति में सेना की त्वरित आवाजाही, मॉनिटरिंग और सुरक्षा तैयारियों को मिलेगा।​

क्या फायदें होंगे

इस सड़क के बनने से न सिर्फ सामरिक मजबूती मिली है, बल्कि सीमांत गांवों के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास और पर्यटन की नई संभावनाएं भी खुलीं हैं। अभी तक ये क्षेत्र पैदल रास्तों से ही जुड़े थे और लोगों को भी यहां आने के लिए 'इनर लाइन परमिट' लेना जरूरी है। स्थानीय ग्रामीण व प्रशासन भी मानते हैं कि भविष्य में यह सड़क पलायन रोकने, आर्थिक तरक्की और बॉर्डर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगी।​

चीनी सीमा के करीब अब तक केवल सुमना सीमा चौकी तक ही एक छोटी सड़क थी, जहां सेना के जवानों के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं था और उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती थी। हालाँकि, इस कठिनाई को देखते हुए करीब चार साल पहले सड़क बनाने का प्रस्ताव बनाया गया था। अब इस सड़क कटिंग का काम पूरा हो चुका है। 2026 की शुरुआत में, लगभग 5 महीनों के भीतर इस सड़क को सीमा चौकी से आगे बढ़ाकर सीधे चीन सीमा तक पहुंचा दिया जाएगा।

चमोली जिले के ये सीमांत क्षेत्र कई बार चीनी सेना की घुसपैठ व आक्रामकता के मामलों को लेकर चर्चित रहे हैं। ऐसे में सड़क निर्माण को लेकर सरकार की त्वरित रणनीति और BRO की एजेंसी की कार्यकुशलता का स्थानीय निवासियों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने स्वागत किया है। ये परियोजना ड्रैगन के इन्फ्रास्ट्रक्चर जवाबी रणनीति के तौर पर भी देखी जा रही है, जिससे सीमावर्ती पोस्ट्स तक सेना की आपूर्ति, निगरानी और आमद-रफ्त अब ज्यादा सशक्त होगी।​

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
