चीन सीमा पर सेना की बढ़ेगी ताकत, 17000 फीट की खड़ी ऊंचाई पर BRO ने बना दी सड़क

संक्षेप: India-China Border: चीन सीमा पर बीआरओ ने कमाल कर दिया। 17 हजार फीट की ऊंचाई पर प्रोजेक्ट शिवालिक के तहत सड़क की का कार्य पूरा हुआ। अब जल्द ही डामरीकरण के बाद वाहन दौड़ने लगेंगे।

India-China Border: भारत-चीन सीमा पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही सड़क परियोजना को बीआरओ ने पूरा कर लिया है। बीआरओ के प्रोजेक्ट श‍िवालिक के तहत हाल ही में तकरीबन 70 किलोमीटर लंबी सुमना-लाप्थल-टोपीडुंगा सड़क का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। यह सड़क निर्माण कार्य 17000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। कमांडेंट कर्नल अंकुर महाजन ने बताया कि जल्द ही डामरीकरण किया जाएगा और फिर वाहन दौड़ने लगेंगे। इस सड़क से न सिर्फ गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों को सीधा जोड़ा गया है, बल्कि सीमा क्षेत्र पर सुरक्षा के लिहाज से भी यह बड़ी उपलब्धि है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह सड़क चीन सीमा से सटे चमोली जिले के दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाके में बनाई गई है। समुद्र तल से 17,341 फीट तक खड़ी चढ़ाई पर बीआरओ की मशीनें, जेसीबी और डोजर लगातार दो शिफ्टों में बर्फीली और विषम परिस्थितियों में काम करती रहीं। परियोजना पूरी होने के बाद अब भारतीय सेना और आईटीबीपी जवानों के लिए सीमा तक पहुंचना कहीं ज्यादा आसान हो गया है, जिसका सीधा लाभ युद्धकालिन स्थिति में सेना की त्वरित आवाजाही, मॉनिटरिंग और सुरक्षा तैयारियों को मिलेगा।​

क्या फायदें होंगे इस सड़क के बनने से न सिर्फ सामरिक मजबूती मिली है, बल्कि सीमांत गांवों के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास और पर्यटन की नई संभावनाएं भी खुलीं हैं। अभी तक ये क्षेत्र पैदल रास्तों से ही जुड़े थे और लोगों को भी यहां आने के लिए 'इनर लाइन परमिट' लेना जरूरी है। स्थानीय ग्रामीण व प्रशासन भी मानते हैं कि भविष्य में यह सड़क पलायन रोकने, आर्थिक तरक्की और बॉर्डर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगी।​

चीनी सीमा के करीब अब तक केवल सुमना सीमा चौकी तक ही एक छोटी सड़क थी, जहां सेना के जवानों के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं था और उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती थी। हालाँकि, इस कठिनाई को देखते हुए करीब चार साल पहले सड़क बनाने का प्रस्ताव बनाया गया था। अब इस सड़क कटिंग का काम पूरा हो चुका है। 2026 की शुरुआत में, लगभग 5 महीनों के भीतर इस सड़क को सीमा चौकी से आगे बढ़ाकर सीधे चीन सीमा तक पहुंचा दिया जाएगा।