अंग्रेजों के जमाने की परंपरा टूटी; पहली बार दलितों ने चुना अपना मुखिया, लकड़ी के हाथी पर बैठाया

संक्षेप:

हिमालयी राज्य उत्तराखंड के जौनसार बावर में बिजनू बिजनाड गांव में दलितों ने पहली बार अलग स्याणा चुना। बूढ़ी दीवाली पर उसे बाकायदा काठ के हाथी पर बैठाया। इसके लिए 35 परिवारों को पुलिस-प्रशासन की मदद लेनी पड़ी।

Wed, 26 Nov 2025 02:41 PMGaurav Kala संतोष कुमार चमोली, देहरादून
उत्तराखंड के जौनसार बावर में अंग्रेजों के जमाने की पुरानी परंपरा टूट गई। यहां एक गांव में दलितों ने अपना मुखिया खुद चुना। इसे स्थानीय भाषा में स्याणा कहा जाता है। गांव में राजपूत और दलित समाज रहता है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब गांव में दो-दो ‘स्याणा’ होंगे। स्याणा चुनने के बाद उसे परपंरा के अनुसार लकड़ी के हाथी पर बैठकर घुमाया गया।

बिजनू बिजनाड गांव में दलितों ने पहली बार अलग स्याणा चुना। बूढ़ी दीवाली पर उसे बाकायदा काठ के हाथी पर बैठाया। इसके लिए 35 परिवारों को पुलिस-प्रशासन की मदद लेनी पड़ी। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही इस प्रथा में अब तक सिर्फ साधन संपन्न परिवार से ही स्याणा चुना जाता था।

अंग्रेजों के जमाने की प्रथा

दसऊ-पशगांव के सदर स्याणा जेष्ठ खत शूरवीर सिंह चौहान ने कहा कि स्याणा प्रथा अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। जिस गांव में दलित और राजपूत होते हैं तो वहां आज तक दोनों का एक ही स्याणा होता था। अगर दलितों ने अपना स्याणा बनाया है तो इस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। वह भी अपना स्याणा चुन सकते हैं।

पहली बार एक गांव में दो स्याणा

जौनसार-बावर क्षेत्र में स्याणा व्यवस्था ब्रिटिश हुकूमत ने लागू की थी। यह प्रथा क्षेत्र के 359 गांवों और 100 मजरों में लागू है। क्षेत्र में ऐसा पहली बार हुआ कि एक गांव में दो स्याणा चुने गए। दरअसल, इस बार बूढ़ी दीवाली के समापन पर सोमवार रात को चकराता के बिजनू बिजनाड गांव में लकड़ी के एक नहीं बल्कि दो हाथी बनाए गए। गांव में 13 परिवारों ने पारंपरिक रूप से चले आ रहे स्याणा को चुना जबकि 35 दलित परिवारों ने अपनी बिरादरी से अलग स्याणा चुना। ऐसे में गांव में 13 परिवारों ने अपने स्याणा को काठ के हाथी पर बिठाकर घुमाया जबकि 35 परिवारों ने अपने नए चुने स्याणा-सुनील कुमार को काठ के हाथी पर बिठाकर नई शुरुआत की।

कौन होता है स्याणा, क्या हैं अधिकार

स्याणा को गांवों-खतों (पट्टियों) का पारंपरिक मुखिया माना जाता है, जिसके पास सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों के साथ गांव समाज के निर्णय लेने के अधिकार होते हैं। पारंपरिक विवादों को सुलझाने, सामाजिक रीति-रिवाजों का पालन कराने का अधिकार भी उनके पास होते हैं। हालांकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में स्याणा के अधिकार क्षेत्र में राजस्व संग्रह में मदद करना शामिल था।

ग्रामीणों ने पुलिस-प्रशासन से मांगी थी सुरक्षा

बिजनू बिजनाड में स्याणा के चुनाव और उसे काठ के हाथी पर घुमाने के लिए ग्रामीणों ने डीएम से मिलकर सुरक्षा मांगी थी। इसके बाद बाकायदा चकराता के एसडीएम और बीडीओ को अधिकृत किया था। गांव में पुलिस-प्रशासन की टीम मौजूद रही। सामाजिक कार्यकर्ता दौलत कुंवर ने बताया कि दलितों को अपने हक के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा और अब जाकर उन्हें अपना स्याणा मिल पाया। बिजनू बिजनाड में हुए बदलाव की बयार जल्द ही पूरे क्षेत्र में दिखाई देगी।

