शादी के मंडप पर दूल्हा करता रहा इंतजार, तभी दुल्हन की आई खबर और बारातियों के उड़ गए होश

संक्षेप: बाजपुर में एक शादी के दौरान बड़ा हंगामा हुआ। दूल्हा मंडप पर इंतजार करता रहा और खबर आई कि दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई।

शादी से महज एक दिन पहले दुल्हन के अपने प्रेमी संग भाग जाने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। रविवार को जब बारात निकलने की तैयारियां जोरों पर थीं, उसी वक्त लड़की पक्ष की ओर से आई खबर ने सबको हैरान कर दिया। बताया गया कि युवती बीती रात ही विवाह से नाराज होकर अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई। दूल्हा पक्ष को लड़की के भागे जाने की सूचना नहीं मिली थी, वे मंडप पर इंतजार करते रहे, लेकिन दुल्हन नहीं आई।

युवक बाजपुर नगर पालिका क्षेत्र के एक वार्ड का निवासी है। उसका विवाह सीमावर्ती उत्तर प्रदेश क्षेत्र के एक गांव की युवती से तय हुआ था। रविवार को दोनों का विवाह होना था, जिसके लिए सभी इंतज़ाम पूरे कर लिए गए थे। परिवार और रिश्तेदार विवाह स्थल पर लड़की पक्ष के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी फोन पर सूचना मिली कि दुल्हन घर से गायब है और अपने प्रेमी के साथ भाग गई है।

यह खबर मिलते ही लड़के पक्ष में अफरा-तफरी मच गई। गुस्साए परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर लड़की पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाह की तैयारियों में भारी खर्च हो चुका है और अब परिवार को सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ रहा है।