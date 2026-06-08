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उत्तराखंड के खटीमा में दूल्हे की डिमांड सुनकर दुल्हन के पिता को हार्ट अटैक, हो गई मौत

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, खटीमा
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उत्तराखंड के खटीमा में शादी के बीच दूल्हे ने ऐसी डिमांड कर दी कि दुल्हन के पिता को हार्ट अटैक आ गया और उनकी वहीं मौत हो गई। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

उत्तराखंड के खटीमा में दूल्हे की डिमांड सुनकर दुल्हन के पिता को हार्ट अटैक, हो गई मौत

उत्तराखंड के खटीमा में शादी के बीच दूल्हा पक्ष की डिमांड सुनकर दुल्हन के पिता इतने सदमे में आ गए कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस घटना से शादी में अफरा-तफरी मच गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने दूल्हे, उसके पिता, भाई और बारातियों को बंधक बना लिया। इस दौरान स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि कई बाराती जान बचाने को मैरिज हॉल के पास मकान की छत से कूदकर भाग गए। सूचना पर पुलिस पहुंची ने हालात को नियंत्रित किया।

दुल्हन के पिता की मौत से शादी में अफरा-तफरी का माहौल

बाइक के बाद पांच लाख की डिमांग पर अड़ा दूल्हा पक्ष

इस्लामनगर वार्ड नंबर-7 के सादिक ठेकेदार की बेटी की बारात रविवार को बरेली के बड़ा फरीदपुर से आई थी। निकाह के समय मेहर की राशि पर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि शादी तय होने के बाद भी लड़का पक्ष ने पहले स्कूटी और बाद में अपाचे बाइक और एक लाख रुपये की मांग की । निकाह के समय लड़की पक्ष मेहर की राशि पांच लाख रुपये तय करने पर अड़ा था। लड़का पक्ष 21 हजार से अधिक देने को तैयार नहीं था। विवाद में सादिक को हार्टअटैक आ गया। उन्हें अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

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गमगीन हो गया माहौल

दहेज और मेहर की रकम को लेकर विवाद में दुल्हन के पिता की हार्टअटैक से मौत की खबर मिलते ही माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। आक्रोशित लोगों ने दूल्हा, उसके बहनोई, भाई समेत कई बारातियों को घेर लिया और मारपीट की। कई बाराती पास के मकान की छत से कूदकर भागे, जिससे छत का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया और कुछ लोग घायल हो गए।

शादी के दौरान गमगीन माहौल

विवाद के दौरान मैरिज हॉल में कुर्सियां भी तोड़ दी गईं। पुलिस ने किसी तरह महिलाओं, बच्चों और अन्य बारातियों को सुरक्षित बाहर निकाला। देर रात तक कोतवाल विजेंद्र शाह और एसआई किशोर पंत की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच वार्ता जारी थी। कोतवाल ने बताया कि समझौते का प्रयास किया जा रहा है। यदि कोई समाधान नहीं निकलता है तो दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मौके पर मौलाना इरफानुल हक, सभासद असलम अंसारी, पूर्व बीडीसी सदस्य ताहिर, अराफात, बाबू प्रधान, नफीस अंसारी, मौलाना फरियाद आलम सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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पुलिस को फटकारनी पड़ीं जमीन पर लाठियां

खटीमा। मैरिज हॉल इस्लामनगर के बीच में है, जहां लगभग बीस हजार से अधिक की आबादी है। दुल्हन के पिता की मौत के बाद हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस बार-बार भीड़ से मौके से हटने के लिए अनाउंस करती रही। कई बार पुलिस को जमीन पर लाठियां भी फटकारनी पड़ीं। इधर, दुल्हन के पिता की मौत के बाद सबसे बड़े भाई जाहिद के ऊपर अपनी बहन की शादी कराने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। लड़की के रिश्तेदारों के मुताबिक, देर रात तक लड़की के पिता सादिक का जनाजा रखा जाएगा। लड़की सदमे में है, वहीं अन्य परिजनों का भी रो-रोकर बुरा हाल है। लोगों में दहेज लोभियों को लेकर काफी आक्रोश है।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


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