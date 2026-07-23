छेड़छाड़ पर दुल्हन ने बदला अपना मन, उसी मंडप पर दूसरे युवक से रचाई शादी
बारात में शामिल एक युवक ने दुल्हन पक्ष में शामिल एक युवती से छेड़छाड़ कर दी थी। दुल्हन को जैसे ही इसकी सूचना मिली। उसने दूल्हा समेत पूरी बारात लौटा और उसी रात दूसरे युवक को बुलाकर निकाह कर लिया।
रुड़की की ग्रीन पार्क कॉलोनी में एक शादी समारोह में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब निकाह की रस्में शुरू होने से पहले ही दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच विवाद हो गया। बारात में शामिल कुछ युवकों पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद रिश्ता टूट गया। बारात बिना निकाह के लौट गई। इसके बाद दुल्हन पक्ष ने उसी रात दूसरे युवक को बुलाकर युवती का निकाह करा दिया।
गंगनहर कोतवाली पुलिस के अनुसार, मंगलवार रात पिरान कलियर क्षेत्र के मेहवड़ कलां गांव से बारात एक स्थानीय बैंक्वेट हॉल पहुंची थी। आरोप है कि बारात में शामिल कुछ युवक नशे की हालत में थे और उन्होंने समारोह में महिलाओं से अभद्रता और छेड़छाड़ कर दी। लड़की पक्ष द्वारा विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक मारपीट में बदल गई। इसके चलते निकाह की रस्में बीच में ही रोकनी पड़ीं।
हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। काफी देर चली पंचायत के बाद सहमति से रिश्ता तोड़ने का निर्णय लिया गया। दूल्हा पक्ष ने दहेज का सामान और शादी के भोजन का पूरा खर्च लौटाने की लिखित सहमति दी, जिसके बाद बारात को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा।
सहारनपुर के युवक से निकाह
बारात के लौटने के बाद दुल्हन पक्ष ने तत्परता दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले (बिलासपुर गांव) से एक दूसरे युवक को बुलाया। उसी रात, उसी मंडप में सभी रस्में दोबारा निभाई गईं और युवती का निकाह उस युवक से कराकर उसे विदा किया गया।
दोनों पक्षों ने दी तहरीर
बुधवार सुबह दोनों पक्षों ने गंगनहर कोतवाली में एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। कोतवाली प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि जांच के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निकाह टूटने, दूसरे युवक से निकाह और मारपीट की यह घटना चर्चा का विषय बनी है।
मारपीट में 10 घायल
समझौते के बाद जब दूल्हा पक्ष के लोग दहेज का सामान और खर्च की राशि लेकर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में दोनों पक्षों के बीच दोबारा हिंसक झड़प हो गई। इस मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 10 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस दोबारा मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी वहां से भाग चुके थे।
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