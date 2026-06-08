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BRICS के मंच पर हिमालयी राज्य उत्तराखंड की जमकर तारीफ, इन 2 घटनाओं का जिक्र

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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ब्रिक्स के मंच पर हिमालयी राज्य ुत्तराखंड के आपदा प्रबंधन की जमकर तारीफ हुई। खासतौर पर दो प्रमुख घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें एसडीआरएफ ने कठिन हालातों में अपना लोहा मनवाया।

BRICS के मंच पर हिमालयी राज्य उत्तराखंड की जमकर तारीफ, इन 2 घटनाओं का जिक्र

प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है। भारत की अध्यक्षता में ओडिशा के पुरी में 3 से 5 जून तक आयोजित ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) कार्य समूह की द्वितीय तकनीकी बैठक में उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल की जमकर सराहना की गई। इस दौरान खासतौर पर दो घटनाओं का जिक्र हुआ। इसमें धराली आपदा और उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग हादसे की घटना शामिल है। इस दौरान एसडीआरएफ ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में अपना लोहा मनवाया।

तीन दिवसीय इस सम्मेलन में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 ब्रिक्स सदस्य व साझेदार देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व एसडीआरएफ सेनानायक अर्पण यदुवंशी और यूएलएमएमसी के निदेशक शांतनु सरकार ने किया।

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दुनिया ने माना एसडीआरएफ का लोहा

अधिकारियों ने इस दौरान ‘सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन’ और ‘धराली आपदा’ के सफल अभियानों को उत्कृष्ट मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। वैश्विक प्रतिनिधियों ने कठिन परिस्थितियों में राज्य के धैर्य, प्रशासनिक समन्वय और त्वरित राहत-बचाव व्यवस्था को अनुकरणीय बताया। एसडीआरएफ सेनानायक अर्पण यदुवंशी ने कहा कि राज्य में जोखिम न्यूनीकरण, वैज्ञानिक योजना और एजेंसियों के बीच समन्वय को लगातार मजबूत किया जा रहा है। वहीं, आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के निर्देशन में संचालित गतिविधियों को साझा करते हुए निदेशक शांतनु सरकार ने बताया कि पूर्व चेतावनी तंत्र को प्रभावी बनाया जा रहा है।

धराली आपदा के दौरान की तस्वीर।

तकनीक और समन्वय को सराहा

सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड में चलाए गए इन अभियानों को कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में धैर्य, तकनीक, प्रशासनिक समन्वय और मानवीय संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

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धराली आपदा का दंश

उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा धराली कस्बे ने पांच अगस्त 2025 को विनाशकारी आपदा झेली। बादल फटने के बाद खीर गंगा नदी में आए भारी मलबे ने कस्बे को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया था। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी, वायुसेना के बचाव अभियान के दौरान सैकड़ों लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकाला।

सिलक्यारा सुरंग के बारे में

सिलक्यारा-बड़कोट सुरंग उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। 4.5 किलोमीटर लंबी यह दो लेन सुरंग चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। 12 नवंबर 2023 को भूस्खलन के कारण सुरंग ढह गई थी, जिससे 41 मजदूर भीतर फंस गए थे। 17 दिन तक चले ऐतिहासिक राहत बचाव अभियान के बाद सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया था।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


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