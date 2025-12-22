Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Bone Chilling Cold in uttarakhand Western Disturbance Active Rain snowfall alert Weather Updates today
हाड़ कंपाने वाली ठंड के बीच इस राज्य में पश्चिम विक्षोभ एक्टिव, बारिश लाएगी आफत

हाड़ कंपाने वाली ठंड के बीच इस राज्य में पश्चिम विक्षोभ एक्टिव, बारिश लाएगी आफत

संक्षेप:

Weather Updates Today: उत्तराखंड में कोरी ठंड के बीच मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है। इससे पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मौसम बदलेगा। आज कुछ जिलों में बारिश की संभावना है।

Dec 22, 2025 08:56 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

Weather Updates Today: उत्तर भारतीय राज्यों में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ी रही है। भारी ठंड के बीच उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। जिससे पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज फिर बदलने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में ठंडी हवाओं और घने कोहरे के कारण कोल्ड-डे जैसी स्थिति बनी रह सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में और गिरावट आने के आसार हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौसम विभाग (IMD) के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार उत्तराखंड में 22 दिसंबर के बाद भी ठंड का असर जारी रहेगा। पहाड़ों में हल्की बर्फबारी के साथ तापमान में निरंतर गिरावट का सिलसिला बन रहा है, जिससे रात के तापमान में 2–3 डिग्री की कमी का अनुमान है। मैदानी इलाकों में घना कोहरा और सर्द हवाओं का प्रकोप रहेगा, जिससे सुबह-शाम का मौसम और कड़ाके की ठंड अनुभव होगी। कोहरे और बढ़ी ठंड का अलर्ट जारी है।

ये भी पढ़ें:ठंड और कोहरे की मार कम नहीं, अब बारिश भी होगी, इन राज्यों में बिगड़ेगा मौसम

इन इलाकों में बारिश

उत्तराखंड के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों जैसे चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में 22 दिसंबर के आस-पास हल्की बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है, जिससे लोकल इलाकों में तापमान और नीचे गिर सकता है। वहीं मैदानी क्षेत्रों जैसे देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में सुबह-सुबह घना कोहरा रहने का अनुमान है, जिससे विज़िबिलिटी प्रभावित हो सकती है और ट्रैफिक पर असर पड़ेगा।

तापमान में उतार-चढ़ाव

मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक दिन के तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन रात का तापमान सामान्य से कम बना रहेगा। यहाँ अधिकतम तापमान दिन में लगभग 18–20°C के करीब रह सकता है, जबकि न्यूनतम 2–5°C के बीच दर्ज होने की उम्मीद है, खासकर मैदानी इलाकों में रातें काफ़ी ठंडी होंगी। पहाड़ों में यह इससे भी कहीं कम हो सकता है, जहाँ तलहटी इलाकों में जमने के आस-पास तापमान रहने की आशंका है।

पश्चिम विक्षोभ सक्रिय

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि प्रदेश में इस समय पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिससे वातावरण में पर्याप्त नमी बनी हुई है। इसके साथ ही रात के तापमान में गिरावट और हवा की गति धीमी रहने के कारण कोहरे के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। उन्होंने कहा कि अगले चार से पांच दिनों तक प्रदेश में इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Weather News Uttarakhand Weather Report Today Rain Alert Uttarakhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।