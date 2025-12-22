हाड़ कंपाने वाली ठंड के बीच इस राज्य में पश्चिम विक्षोभ एक्टिव, बारिश लाएगी आफत

संक्षेप: Weather Updates Today: उत्तराखंड में कोरी ठंड के बीच मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है। इससे पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मौसम बदलेगा। आज कुछ जिलों में बारिश की संभावना है।

Weather Updates Today: उत्तर भारतीय राज्यों में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ी रही है। भारी ठंड के बीच उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। जिससे पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज फिर बदलने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में ठंडी हवाओं और घने कोहरे के कारण कोल्ड-डे जैसी स्थिति बनी रह सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में और गिरावट आने के आसार हैं।

मौसम विभाग (IMD) के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार उत्तराखंड में 22 दिसंबर के बाद भी ठंड का असर जारी रहेगा। पहाड़ों में हल्की बर्फबारी के साथ तापमान में निरंतर गिरावट का सिलसिला बन रहा है, जिससे रात के तापमान में 2–3 डिग्री की कमी का अनुमान है। मैदानी इलाकों में घना कोहरा और सर्द हवाओं का प्रकोप रहेगा, जिससे सुबह-शाम का मौसम और कड़ाके की ठंड अनुभव होगी। कोहरे और बढ़ी ठंड का अलर्ट जारी है।

इन इलाकों में बारिश उत्तराखंड के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों जैसे चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में 22 दिसंबर के आस-पास हल्की बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है, जिससे लोकल इलाकों में तापमान और नीचे गिर सकता है। वहीं मैदानी क्षेत्रों जैसे देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में सुबह-सुबह घना कोहरा रहने का अनुमान है, जिससे विज़िबिलिटी प्रभावित हो सकती है और ट्रैफिक पर असर पड़ेगा।

तापमान में उतार-चढ़ाव मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक दिन के तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन रात का तापमान सामान्य से कम बना रहेगा। यहाँ अधिकतम तापमान दिन में लगभग 18–20°C के करीब रह सकता है, जबकि न्यूनतम 2–5°C के बीच दर्ज होने की उम्मीद है, खासकर मैदानी इलाकों में रातें काफ़ी ठंडी होंगी। पहाड़ों में यह इससे भी कहीं कम हो सकता है, जहाँ तलहटी इलाकों में जमने के आस-पास तापमान रहने की आशंका है।