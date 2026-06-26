मोरक्को से आया धमाकों का ईमेल, केदारनाथ-बदरीनाथ समेत पूरे उत्तराखंड को दहलाने की थी धमकी
22 जून को एक धमकी भरा ईमेल आया था। जिसमें बदरी-केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड को दहलाने की धमकी दी गई थी। मामले में जांच के बाद पता लगा है कि ईमेल मोरक्को देश से आया था।
उत्तराखंड में बम धमाकों की धमकी का ईमेल उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को से आया था। एसटीएफ की साइबर कमांडो टीम की तकनीकी जांच में यह खुलासा हुआ। इस मामले में अमेरिकी कनेक्शन की भी आशंका जताई जा रही है।
22 जून को बदरीनाथ-केदारनाथ समेत चारधाम के साथ मसूरी नगर पालिका और हरिद्वार समेत कुछ स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला था। इस ईमेल में केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी उल्लेख किया गया था। संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल नाम सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां तत्काल सतर्क हो गईं और जांच शुरू की गई थी।
मोरक्को से आया ईमेल, अमेरिकी कनेक्शन भी
एसटीएफ की साइबर कमांडो टीम ने ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच की। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि इस ईमेल का आईपी एड्रेस मोरक्को का मिला। ऐसे तकनीकी संकेत भी मिले हैं, जिनसे आशंका है कि ईमेल भेजने वाला संदिग्ध, अमेरिकी निवासी हो सकता है।
अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की जांच में जुटीं एजेंसियां
इस मामले में अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आने के बाद एसटीएफ ने केंद्रीय जांच और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पुलिस और साइबर विशेषज्ञ यह पता लगाने में जुटे हैं कि धमकी के पीछे वास्तविक मंशा क्या थी और किसी संगठित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की भूमिका तो नहीं है। ईमेल भेजने वाले की पहचान, लोकेशन और तकनीकी गतिविधियों से जुड़े कई पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।
मामला क्या है
बदरीनाथ-केदारनाथ समेत उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों, हरिद्वार नगर निगम और मसूरी नगर पालिका कार्यालय के साथ ही धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। सोशल मीडिया और ई-मेल पर धमकी मिलने पर पुलिस में हड़कंप मच गया था। मसूरी में नगर पालिका परिसर को आनन-फानन में खाली कराया गया। हरिद्वार में बम निरोधक दस्ते की टीम और डॉग स्क्वॉयड ने निगम परिसर की जांच की। धमकी भरी ई-मेल के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
प्रदेश के पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। मामले में देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि मामले में मंगलवार को उपनिरीक्षक रवि प्रसाद कवि की ओर से केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि इंस्टाग्राम अकाउंट से भड़काऊ और धमकी भरी पोस्ट की गई। पोस्ट में लिखा गया ‘मैं उत्तराखंड पुलिस को चैलेंज करता हूं, जितने भी उत्तराखंड में थाने हैं, मैं धमाका करूंगा 25 जून 2026 को’। प्रारंभिक जांच में धमकी देने वाले मोबाइल नंबर और प्रोफाइल की पहचान जसप्रीत सिंह निवासी अंबाला, हरियाणा के रूप में हुई है।
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