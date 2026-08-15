नीले ड्रमों को बनाया फ्लोटिंग बोट, मजदूरों ने थामे हाथ, पीपलकोटी टनल से कैसे बचाए गए 12 मजदूर
पीपलकोटी टनल हादसे के बाद 317 लोगों की रेस्क्यू टीम को 12 मजदूरों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भी इस पूरे ऑपरेशन में जुटे रहे।
चमोली के पीपलकोटी में सुरंग हादसे के बाद गुरुवार शाम अंधेरा होते ही रेस्क्यू शुरू हुआ। सुरंग के अंदर पानी-मलबा था। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन बचावकर्मी लगातार आगे बढ़ते रहे। आठ एजेंसियों के 317 लोगों की टीम शुक्रवार तक चले इस ऑपरेशन में 12 मजदूरों को सुरक्षित बाहर ले लाई।
पीपलकोटी में हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी की टीमें मौके पर पहुंच गई थीं। प्रशासन और मेडिकल टीमों के साथ ही टीएचडीसी और एचसीसी की टीमें भी बचाव कार्य में जुट गईं। सुरंग के बाहर और भीतर बचावकर्मी मोर्चे पर डटे रहे। पुलिस के 22, सीआईएसएफ के 25 जवान, एनडीआरएफ के 105, एसडीआरएफ के 42, सेना के 53 और आईटीबीपी के 52 जवान रेस्क्यू से जुड़े। डीडीआरएफ के चार और फायर सर्विस के 14 जवानों ने भी हिस्सा लिया। सुरंग के अंदर मलबे के कारण घायलों तक पहुंचना मुश्किल था। टीमों ने मौके पर मौजूद संसाधनों का सहारा लिया। वहां रखे केमिकल के नीले ड्रमों को फ्लोटिंग बोट की तरह इस्तेमाल किया गया।ड्रमों के सहारे बचावकर्मी आगे बढ़ सके।
मजदूरों ने सैलाब में भी नहीं छोड़ा एक-दूसरे का हाथ
पीपलकोटी सुरंग में गुरुवार शाम मलबे ने चंद मिनटों में सब-कुछ तहस-नहस कर दिया। मंजर इतना खौफनाक था कि करीब 30 क्विंटल वजनी मशीनें और लोहे के पाइप बहने लगे थे। मगर, वहां फंसे मजदूरों ने एक-दूसरे का हाथ थामे रखा।
पेन सिंह गाड़ी के टायर पकड़कर सुरंग से बाहर आ सके
छत्तीसगढ़ के पेन सिंह के चेहरे और सिर पर चोट आई है। वे अस्पताल में भर्ती हैं। वे बताते हैं कि हादसे के समय गाद-मिट्टी और तेज रफ्तार पानी उनकी तरफ आया। इसी बीच उन्होंने बहते टायर को पकड़ लिया। लेकिन, पानी इतना था कि वे टायर संग बहने लगे। दूसरे साथी भी बह रहे थे। हम एक-दूसरे का हाथ पकड़कर साथियों को बचाने में लगे थे। इस बीच रेस्क्यू टीमें पहुंचने लगीं, मैं और कुछ साथी खुद हाथ-पैर मारकर आखिर सुरंग से बाहर आ गए।
आधा किमी तक आया मलबा
झारखंड के दीना बेगरा बताते हैं कि सैलाब आधा किमी तक मिट्टी-पत्थर बहाकर लाया। दलदल से निकलना मुश्किल हो रहा था। जो इसमें फंसे थे, उन्हें पाइप के सहारे किनारे किया। फिर पाइप को पकड़ मजदूर बाहर निकले। हालांकि, जो लोग हादसे वाली जगह पर काम कर रहे थे, उनको काफी चोट आई थी।
चार साथियों को बचा लिया
झारखंड के खेलाराम बिसरा बताते हैं कि सुरंग हादसे के समय कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर हुआ क्या है? पलभर में हम मलबे में धंसे पड़े थे। मलबे के साथ बहकर आए चार साथी बड़े पाइप के बीच फंस गए थे। वे इनको बाकी साथियों की मदद से पाइप के नीचे से खींच कर बाहर लाए।
‘हम बहते पाइप के सहारे किसी तरह बच निकले’
झारखंड के निरतर कोंडा निवासी हारबिल गुड़िया बताते हैं कि मैं और साथी मजदूर गैंडी मशीन के पास काम कर रहे थे। शाम के साढ़े छह से पौने सात बजे का समय रहा होगा। धमाके के साथ सुरंग में मलबा भरने लगा। तब मशीन तक खिसकर पीछे आ गई। हम सब भी बहने लगे। अंधेरा छा गया। हमने मलबे संग बह रहे बड़े पाइप को पकड़ लिया, बस इसी के सहारे जिंदगी बच पाई।
‘हाथ पकड़कर बढ़ा रहे थे एक-दूसरे का हौसला’
इस हादसे के चश्मदीद पश्चिम बंगाल के गोविंदो मंडल को प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वे बताते हैं कि वहां सुरंग में ऐसा सैलाब आया कि लगा-हम सबको उड़ाकर ले जाएगा। इसकी चपेट में आई 30 कुंतल वजनी मशीन और चार कुंतल तक भारी पाइप तक बह गए थे। हम थोड़ा पीछे थे और जो मजदूर आगे थे, वह भी मलबे के साथ बहकर आ रहे थे, इनको बचाने के लिए पीछे खड़े मजदूरों ने हाथों से चेन बनाकर मलबे से बाहर निकाला।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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