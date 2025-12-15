पर्सनल फोटो और वीडियो से ब्लैकमेल कर जबरन निकाह, चार महीने बाद छोड़ा

संक्षेप: युवती ने अपने ही गांव के एक युवक पर उसके पर्सनल फोटो और वीडियो का इस्तेमाल कर उसको ब्लैकमेल कर दबाव बनाकर उसके साथ निकाह करने का आरोप लगाया है।

उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले में एक युवती गांव के ही एक युवक पर पर्सनल फोटो और वीडियो से ब्लैकमेलिंग करने और जबरन निकाह का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि निकाह के चार महीने बाद उसे छोड़ दिया। युवती ने पुलिस ने ऐक्शन की गुहार लगाई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीड़िता के अनुसार, आरोपी युवक ने पहले उसके निजी फोटो और वीडियो अपने पास होने की बात कहकर उसे धमकाया और बदनाम करने की बात कही। इसी डर और मानसिक दबाव में आकर युवती ने उससे निकाह कर लिया।

रविवार को युवती कोतवाली पहुंची और पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी। युवती ने पुलिस को बताया कि निकाह के बाद भी युवक का व्यवहार ठीक नहीं रहा और कुछ समय बाद उसने उसे साथ रखने से इनकार कर दिया। युवती का आरोप है कि अब आरोपी न तो उसे अपनाने को तैयार है और न ही उसके भविष्य की जिम्मेदारी ले रहा है। इससे वह मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से परेशान है।