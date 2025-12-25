Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़BJP workers stunt riding and hooliganism before dehradun police action taken against 30
पुलिस के सामने भाजपाइयों का जोश हाई, स्टंटबाजी और सड़क पर हुड़दंग; 30 पर ऐक्शन हुआ

पुलिस के सामने भाजपाइयों का जोश हाई, स्टंटबाजी और सड़क पर हुड़दंग; 30 पर ऐक्शन हुआ

संक्षेप:

अति उत्साह में दिख रहे भाजपा समर्थक इस कदर जोश में थे कि सुभाष रोड पर पुलिस मुख्यालय के सामने बुलेट से पटाखे फोड़े। महानगर भाजपा कार्यालय के बाहर भी जोरदार आतिशबाजी की गई।

Dec 25, 2025 10:44 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देहरादून में भाजयुमो महानगर अध्यक्ष पद पर कुलदीप पंत की नियुक्ति के बाद देहरादून में समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। बुधवार को नए अध्यक्ष के स्वागत में बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान समर्थकों ने यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। सड़क पर युवा स्टंट करते नजर आए। पुलिस ने भी जमकर ऐक्शन लिया। तीस चालकों को चिन्हित कर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट परिवहन विभाग को भेजी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अति उत्साह में दिख रहे समर्थक इस कदर जोश में थे कि सुभाष रोड पर पुलिस मुख्यालय के सामने बुलेट से पटाखे फोड़े। महानगर भाजपा कार्यालय के बाहर भी जोरदार आतिशबाजी की गई। इस दौरान पुलिस मूकदर्शक नजर आई। हालांकि बाद में पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर समर्थकों को वहां से हटाया।

हुड़दंगियों पर ऐक्शन लेगी पुलिस

एसएसपी अजय सिंह बुधवार रात शहर की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लेने सड़कों पर निकले। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। एसएसपी ने घंटाघर, दिलाराम चौक, मसूरी डायवर्जन, सर्वे चौक, सहस्त्रधारा क्रॉसिंग और रिस्पना पुल तक निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रैफिक प्लान और चेकिंग पॉइंट्स की बारीकी से जांच की।

निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और यातायात संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी पुलिसकर्मी ढिलाई बरतेगा, उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कहा कि पुलिस का फोकस मसूरी जाने वाले रास्ते और शहर के प्रमुख चौराहों पर जाम न लगने देने पर है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Dehradun News Uttarakhand Police News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।