पुलिस के सामने भाजपाइयों का जोश हाई, स्टंटबाजी और सड़क पर हुड़दंग; 30 पर ऐक्शन हुआ
अति उत्साह में दिख रहे भाजपा समर्थक इस कदर जोश में थे कि सुभाष रोड पर पुलिस मुख्यालय के सामने बुलेट से पटाखे फोड़े। महानगर भाजपा कार्यालय के बाहर भी जोरदार आतिशबाजी की गई।
देहरादून में भाजयुमो महानगर अध्यक्ष पद पर कुलदीप पंत की नियुक्ति के बाद देहरादून में समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। बुधवार को नए अध्यक्ष के स्वागत में बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान समर्थकों ने यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। सड़क पर युवा स्टंट करते नजर आए। पुलिस ने भी जमकर ऐक्शन लिया। तीस चालकों को चिन्हित कर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट परिवहन विभाग को भेजी है।
अति उत्साह में दिख रहे समर्थक इस कदर जोश में थे कि सुभाष रोड पर पुलिस मुख्यालय के सामने बुलेट से पटाखे फोड़े। महानगर भाजपा कार्यालय के बाहर भी जोरदार आतिशबाजी की गई। इस दौरान पुलिस मूकदर्शक नजर आई। हालांकि बाद में पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर समर्थकों को वहां से हटाया।
हुड़दंगियों पर ऐक्शन लेगी पुलिस
एसएसपी अजय सिंह बुधवार रात शहर की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लेने सड़कों पर निकले। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। एसएसपी ने घंटाघर, दिलाराम चौक, मसूरी डायवर्जन, सर्वे चौक, सहस्त्रधारा क्रॉसिंग और रिस्पना पुल तक निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रैफिक प्लान और चेकिंग पॉइंट्स की बारीकी से जांच की।
निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और यातायात संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी पुलिसकर्मी ढिलाई बरतेगा, उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कहा कि पुलिस का फोकस मसूरी जाने वाले रास्ते और शहर के प्रमुख चौराहों पर जाम न लगने देने पर है।
