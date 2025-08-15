उत्तराखंड जिला पंचायत चुनाव में लहराया भगवा, 10 सीटों पर जीती बीजेपी; कांग्रेस को बस एक सीट

उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। केवल एक हरिद्वार सीट को छोड़कर 10 जगह बीजेपी ने बाजी मार ली है। वहीं नैनीताल में चुनाव का फैसला नहीं हो सका, यहां दोबारा चुनाव होंगे।

उत्तराखंड में गुरुवार को जिला पंचायत अध्यक्ष के सात पदों पर हुए चुनाव में भाजपा ने पांच पर जीत दर्ज की। इसके अलावा पांच पदों पर भाजपा प्रत्याशी पूर्व में निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इस तरह, हरिद्वार जिले को छोड़ कुल 12 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा ने दस पर बाजी मारी। हालांकि देहरादून की प्रतिष्ठित सीट कांग्रेस ने भाजपा से छीन ली। उधर, नैनीताल में चुनाव के दौरान दिनभर घमासान जारी रहा। मामले में कांग्रेस ने हाईकोर्ट का रुख किया। यहां जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग देर रात तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे।

कौन-कौन सी सीट जीती बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष की सात सीटों पर चुनाव के तहत गुरुवार को नैनीताल को छोड़ शेष छह जिलों में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। वोटिंग पूरी के बाद मतगणना हुई। इसके बाद पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग,अल्मोड़ा व बागेश्वर में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। दूसरी तरफ, देहरादून सीट कांग्रेस ने भाजपा से छीन ली। हालांकि भाजपा भी चमोली व अल्मोड़ा सीट कांग्रेस से वापस लेने में सफल रही। इसके अलावा उत्तरकाशी, टिहरी, यूएसनगर, चंपावत व पिथौरागढ़ में भाजपा प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं।

नैनीताल में जमकर बवाल उधर, नैनीताल में खूब बवाल हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि हथियारों से लैस कुछ लोग उनके पांच सदस्यों को जबरन उठा ले गए। विरोध करने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश आदि से मारपीट की गई। मामले में कांग्रेस के प्रार्थनापत्र पर हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई की।