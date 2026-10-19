120 घंटे बाद ही कांग्रेस में लौट आए नेताजी, कहा- भाजपा के घर में बैचेन हो गया था; एक दिन में 2 बड़े झटके
उत्तराखंड में भाजपा को एक ही दिन दो झटके लगे। एक तरफ पौड़ी में आठ साल बाद पूर्व विधायक ने भाजपा छोड़ दी। दूसरी ओर रुद्रप्रयाग में 120 घंटे के अंदर जिला पंचायत सदस्य ग्यालु लाल भाजपा से कांग्रेस में चले गए।
उत्तराखंड में भाजपा को एक ही दिन दो बड़े सियासी झटके लगे हैं। एक तरफ पौड़ी में पूर्व विधायक यशपाल बेनाम ने भाजपा को अलविदा कह दिया। वह आठ साल से भाजपा में थे। दूसरी ओर रुद्रप्रयाग में कांग्रेस छोड़ पांच दिन पहले भाजपा में शामिल हुए जिला पंचायत सदस्य ग्यालु लाल ने यू-टर्न ले लिया। डीपीसी चुनाव जीतने के बाद वे फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि भाजपा के घर में आधे के अंदर ही असहज हो गया था।
रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रदीप थपलियाल ने कहा कि भाजपा ने जिला पंचायत सदस्य को भाजपा में शामिल करवाने का आम लोगों में भ्रम फैलाया। जबकि ग्यालु लाल डीपीसी सदस्य बनने के लिए वोट मांगने भाजपा सदस्यों के पास गए थे। यह उनका अधिकार था।
भाजपा के घर में असहज था
इस मौके पर ग्यालु लाल ने कहा कि कुछ गलतफहमी के कारण वे रास्ता भटक गए थे। भाजपा में असहज महसूस करने के कारण वे फिर अपने घर कांग्रेस में लौट आए हैं। वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र बिष्ट ने कहा कि ग्यालु डीपीसी सदस्य बनने में कामयाब हुए हैं। यह भाजपा के लिए कड़ी हार है।
यशपाल बेनाम ने आठ साल बाद भाजपा छोड़ी
दूसरी ओर पौड़ी में आयोजित पत्रकार वार्ता में बेनाम ने भाजपा से इस्तीफे की घोषणा की। उनके इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं। हालांकि बेनाम ने अपने अगले कदम के बारे में जानकारी नहीं दी और इस्तीफे को व्यक्तिगत निर्णय बताया। बेनाम पौड़ी नगर पालिका के तीन बार अध्यक्ष रहे। 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में बेनाम ने पौड़ी विधानसभा का चुनाव बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जीता था। तब बेनाम ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी और भाजपा के वरिष्ठ नेता तीरथ सिंह रावत को चुनावी मैदान में हरा दिया था। बेनाम 2018 में नगर पालिका के चुनाव में भाजपा के टिकट पर लड़े और जीत गए थे।
कांग्रेस की 22 अक्तूबर से न्याय यात्रा
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य में ‘उत्तराखंड न्याय यात्रा’ आयोजित करने का निर्णय लिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत यह यात्रा महिला अपराध, महंगाई, भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी, पलायन, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भर्ती घोटालों और अग्निवीर योजना जैसी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ निकाली जा रही है।
यात्रा से आम लोगों को इन मुद्दों को लेकर जागरूक किया जाएगा। गढ़वाल में न्याय यात्रा की कमान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को सौंपी गई है। गढ़वाल में यात्रा 22 अक्तूबर को बदरीनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद शुरू होगी। जो जोशीमठ, चमोली, नन्दप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सतपुली, दुगड्डा, कोटद्वार और लैंसडाैन होते हुए 25 अक्तूबर को गैरसैण पहुंचेगी। वहीं, 27 अक्तूबर को गैरसैंण में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
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