उत्तराखंड में 70 पार बुजुर्ग महारथियों फिर चुनावी जंग में उतारेगी भाजपा? ऐसी क्या मजबूरी
उत्तराखंड में 2027 चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियां कर रहे हैं। इस बीच भाजपा के हैट्रिक मिशन में सात सीटों पर 70 पार बुजुर्ग महारथियों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।
भाजपा के मिशन 2027 में सात सीटों पर बुजुर्ग विधायकों को लेकर पार्टी में चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल, 70 साल की उम्र पार कर चुके इन विधायकों में से कई परिवार के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं। लेकिन, पार्टी का पूरा फोकस जिताऊ चेहरे पर होने से एक बार फिर इन्हीं पर दांव लगाया जा सकता है। हालांकि पार्टी स्तर पर चल रहे सर्वे की रिपोर्ट काफी कुछ तय करने वाली होगी।
विदित है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनावों में हैट्रिक का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी ने जिताऊ प्रत्याशियों को ही टिकट देने का फार्मूला बनाया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि उम्र का हवाला देकर कई विधायक अपने बेटे या अन्य परिजनों के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं। लेकिन पार्टी में एक तो 70 साल से अधिक उम्र वालों को टिकट न देने की कोई बाधा नहीं है।
क्यों बुजुर्ग महारथियों के रथ पर सवार भाजपा
सबड़े बड़ी वजह है कि ये विधायक पिछले कई सालों से अपने-अपने क्षेत्र में चुनाव जीतते आ रहे हैं। अगले साल चुनावों में भाजपा हाईकमान एक भी सीट पर रिस्क नहीं लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में इनमें से अधिकांश विधायकों को खुद ही चुनाव मैदान में उतरना पड़ सकता है।
फीडबैक से भाजपा अलर्ट
भाजपा सूत्रों ने बताया कि विधानसभा चुनावों से पहले कराए जा रहे सर्वे में प्रत्याशियों की उम्र को लेकर भी फीडबैक लिया जा रहा है। खासकर ऐसे मौजूदा विधायकों को लेकर सवाल किए जा रहे हैं जो खुद की बजाय परिवार में किसी के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं ने बताया कि जीत की संभावना के आधार पर ही टिकट दिए जाएंगे। ऐसे में उम्र का हवाला दे रहे नेताओं को भी चुनाव के लिए तैयार रहने को भी कहा जा रहा है।
2027 में इन विधायकों की उम्र 70 पार
2027 को प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और उस समय भाजपा के सात कद्दावर विधायकों की उम्र 70 साल पार हो जाएगी। इनमें नैनीताल जिले के कालाढूंगी से विधायक बंशीधर भगत, पिथौरागढ़ जिले डीडीहाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल, पौड़ी गढ़वाल जिले के चौबट्टाखाल से विधायक सतपाल महाराज, देहरादून जिले के रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ, देहरादून जिले के कैंट से विधायक सविता कपूर, अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर से विधायक मोहन सिंह मेहरा और नैनीताल जिले के रामनगर से विधायक दीवान सिंह बिष्ट शामिल हैं।
पार्टी का क्या कहना
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि भाजपा में टिकटों का निर्धारण केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। हमारा काम हर सीट पर ऐसे चेहरों की तलाश करना है जिनके जीतने की सर्वाधिक संभावना है। पार्टी ने 2027 के चुनावों में जीत का लक्ष्य रखा है और उसी के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।