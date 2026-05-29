हारे बूथों पर जीत; उत्तराखंड के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिया हैट्रिक का मंत्र
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड दौरे पर हैं। उन्होंने भाजपा कोर कमेटी की बैठक में चुनाव में हैट्रिक का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि हारे बूथों पर जीत जरूरी है। साथ ही तीन महीने विशेष अभियान पर जोर दिया।
उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक को भाजपा ने बीते दो चुनावों में हारे बूथों पर जीत का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर बूथ पर विशेष रणनीति बनाने का निर्णय लेते हुए कोर कमेटी में शामिल पूर्व सीएम, सांसद, मंत्रियों और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड पहुंचे नितिन नवीन ने भाजपा कोर कमेटी की बैठक के दौरान हर बूथ पर माइक्रो प्लान और तीन माह विशेष अभियान पर जोर दिया।
देहरादून स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रदेश कोर कमेटी के साथ बैठक ली। तीन घंटे से ज्यादा समय चली बैठक का मुख्य एजेंडा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति तैयार करना रहा। चुनाव में जीत की हैट्रिक के लिए सभी को कमर कसने के निर्देश दिए गए। खासकर कोर कमेटी के सदस्यों को हर बूथ पर दो दिन बिताने को कहा गया।
हर बूथ पर माइक्रो प्लान
विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा का पूरा फोकस बूथ पर होगा। इसके तहत हर बूथ के लिए माइक्रो प्लान बनाया जा रहा है। विपक्ष की रणनीति का भी बूथ स्तर पर ही जवाब दिया जाएगा। इसके लिए अगले तीन महीने पार्टी विशेष अभियान चलाएगी। हर बूथ की समस्याएं जानने के लिए वरिष्ठ नेता प्रवास करेंगे और वहां से मिले सुझाव-फीडबैक को सरकार तक पहुंचाएंगे। उसके आधार पर आम लोगों की समस्याओं का समाधान बूथ को जीतने की रणनीति तैयार की गई है।
पार्टी अध्यक्ष नवीन ने नसीहत दी कि चुनावों में जीत के लिए कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, सरकार-संगठन के बीच तालमेल जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा का एक-एक बूथ जीतने के लिए जून, जुलाई और अगस्त में विशेष अभियान शुरू किया जाएगा।
समन्वय के साथ अनुशासन का पालन जरूरी
सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के सभी नेताओं को पार्टी के अनुशासन का पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि अनुशासन और आपसी समन्वय ही भाजपा की सफलता का सूत्र है। सभी को हर हाल में पार्टी के अनुशासन का पालन करने और चुनावों में जीत के लक्ष्य पर फोकस करने को कहा गया है।
धामी कैबिनेट के मंत्रियों पर 2027 के विधानसभा चुनावों में जीत की दोहरी जिम्मेदारी होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उन्हें अपनी सीट के साथ साथ प्रभार वाले जिलों की सभी सीटों को जिताने की भी जिम्मेदारी दी है। रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अब बहुत कम वक्त रह गया है। ऐसे में संगठन के साथ समन्वय कर मंत्रियों को निरंतर आम लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि आम लोगों से जुड़े विकास कार्यों में किसी तरह की देरी न हो यह सुनिश्चित किया जाए।
नितिन नवीन ने धामी के कामों की सराहना की
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बैठक के दौरान धामी सरकार द्वारा किए गए कई ऐतिहासिक कार्यों की चर्चा की और कहा कि इन कामों के आधार पर राज्य में भाजपा की हैट्रिक तय है। उन्होंने कहा कि यह सभी काम जनता के बीच पहुंचने जरूरी हैं और सरकार व संगठन को यह कार्य मिलकर करना है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी को हर हाल में पार्टी के अनुशासन का पालन करने और चुनावों में जीत के लक्ष्य पर फोकस करने को कहा गया है।
रिपोर्ट- विमल पुर्वाल
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।