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नितिन नवीन की नई टीम में उत्तराखंड भाजपा के 4 बड़े नेता, किसे कौन सा पद मिला

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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BJP New National Team: भाजपा की नई टीम में 8 राष्ट्रीय महासचिव और 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शामिल हैं। 65 लोगों की कुल टीम में उत्तराखंड के 4 दिग्गज भाजपाइयों के नाम भी हैं।

BJP New National Team Four Uttarakhand BJP Leaders
तीरथ सिंह रावत और अनिल बलूनी भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम का हिस्सा हैं।

BJP New National Team: नितिन नवीन की अगुवाई में भाजपा ने आज नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की नई टीम में कई नाम शामिल हैं। इसमें 8 राष्ट्रीय महासचिव, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 16 राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और राम माधव जैसे दिग्गज भाजपाइयों को भी टीम में अहम जिम्मेदारी मिली है। 65 लोगों की टीम उत्तराखंड के चार बड़े नेताओं का नाम भी शामिल है। इनमें तीरथ सिंह रावत और अनिल बलूनी भी हैं।

विनोद तावड़े और सुनील बंसल ही वे दो राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिन्हें भाजपा ने अपनी नई टीम में बरकरार रखा है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, बैजयंत जय पांडा और रेखा वर्मा को उपाध्यक्ष पद पर बरकरार रखा गया है।

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भाजपा की नई टीम में उत्तराखंड भाजपा से कौन

भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। महेंद्र पांडे को राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री नियुक्त किया गया है। दिग्गज भाजपाई अनिल बलूनी को मीडिया संयोजक बनाया गया है। वहीं, आलोक भट्ट को सोशल मीडिया सह संयोजक बनाया गया है।

भाजपा की नई टीम में 8 राष्ट्रीय महासचिव

पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार, आठ राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को शामिल किया गया है। विनोद तावड़े और सुनील बंसल को नई टीम में भी राष्ट्रीय महासचिव के पद पर बरकरार रखा गया है। वहीं, बीएल संतोष भी राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) के पद पर बने रहेंगे।

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13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

भाजपा की नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें राम माधव, लोकसभा सांसद डी. पुरंदेश्वरी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शामिल हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, बैजयंत पांडा और रेखा वर्मा को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार रखा गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है।

16 राष्ट्रीय सचिव

भाजपा ने विभिन्न राज्यों से 16 राष्ट्रीय सचिव भी नियुक्त किए हैं। नई टीम में कविता पाटीदार, के. सुरेंद्रन, संदीप पाठक और मनोज तिग्गा समेत कई नए चेहरों को जगह दी गई है।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


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