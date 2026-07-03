स्वतंत्रता सेनानी चंद्र सिंह गढ़वाली पर भाजपा विधायक के बेतुके बोल, बवाल के बाद पलटे: VIDEO
भाजपा विधायक दलीप सिंह रावत ने एक कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर बेतुके बोल कह दिए। इस पर हंगामा हो गया। मामला बढ़ता देख विधायक तुरंत पलट गए।
पेशावर कांड के नायक और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को लेकर भाजपा विधायक दिलीप रावत ने बेतुका बयान दे दिया। दून लाइब्रेरी में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक ने कहा कि वे बुद्धिमान नहीं थे... इस पर कार्यक्रम में मौजूद लोग भड़क गए। इस पर विधायक अपने बयान पर तुरंत पलट गए और उन्हें अपने शब्द वापस लेने पड़े। इस घटना का वीडियो सामने आया है। कांग्रेस पार्टी ने विधायक के बयान का कड़ा विरोध किया है।
जानकारी के अनुसार, दून लाइब्रेरी में 1 जुलाई को स्वरोजगार दिवस को लेकर टूरिस्ट संदेश फाउंडेशन की ओर से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में भाजपा विधायक दिलीप रावत मुख्य अतिथि थे। विधायक रावत ने अपने वक्तव्य के दौरान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का उदाहरण देते हुए कहा कि बुद्धिमान आदमी क्रांति नहीं करता विचार करता है। इसलिए गढ़वाली को बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता।
इस पर वहां मौजूद वरिष्ठ पत्रकार चारु तिवारी सहित कुछ लोगों ने विधायक रावत के इस बयान का विरोध किया। विरोध होते ही विधायक ने तत्काल कहा कि उनका मतलब था कि वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन उनके इन शब्दों का भी वहां विरोध हुआ। इस पर विधायक ने समझाते हुए कहा कि उनकी मंशा केवल ये बताना है कि ज्यादा बुद्धि लगाने वाला या पढ़ा लिखा व्यक्ति सोच समझकर काम करता है, वह भावुक होकर क्रांति नहीं कर सकता। कार्यक्रम में मौजूद पद्मश्री कल्याण सिंह रावत मैती के अनुसार विधायक दिलीप रावत ने कहा कि विधायक का मकसद केवल ये बताना था कि सोच समझकर चलने वाले लोग क्रांति नहीं करते।
विधायक की सफाई
लैंसडौन विधायक दिलीप रावत ने मामले में सफाई दी है। कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। मेरे कथन का आशय यह था कि क्रांति के लिए पढ़ाई नहीं जुनून चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति क्रांति नहीं कर सकता। गढ़वाल ज्यादा पढ़े लिखे नहीं पर जनूनी थे इसलिए क्रांति कर पाए। उनकी क्रांति को मैं कभी भूल नहीं सकता। वे मेरे रिश्तेदार भी थे। दूसरी ओर, धाद संस्था के अध्यक्ष लोकेश नवानी के अनुसार यह केवल एक सामान्य बातचीत थी, इसमें विवाद वाली कोई बात नहीं है।
कोई खाना तक नहीं देता था भाजपाइयों को: हरक
ऋषिकेश, संवाददाता। यमकेश्वर ब्लॉक के कस्याली में बीते बुधवार को आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि वह भाजपा को बचपन से जानते हैं। तंज कसते हुए कहा कि उस वक्त भाजपा के लोगों को कोई खाना तक खिलाने वाला नहीं होता था। उन्होंने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी भी श्रीनगर में उनके घर पर तीन-तीन दिन के लिए रुकते थे।
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