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स्वतंत्रता सेनानी चंद्र सिंह गढ़वाली पर भाजपा विधायक के बेतुके बोल, बवाल के बाद पलटे: VIDEO

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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भाजपा विधायक दलीप सिंह रावत ने एक कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर बेतुके बोल कह दिए। इस पर हंगामा हो गया। मामला बढ़ता देख विधायक तुरंत पलट गए।

स्वतंत्रता सेनानी चंद्र सिंह गढ़वाली पर भाजपा विधायक के बेतुके बोल, बवाल के बाद पलटे: VIDEO

पेशावर कांड के नायक और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को लेकर भाजपा विधायक दिलीप रावत ने बेतुका बयान दे दिया। दून लाइब्रेरी में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक ने कहा कि वे बुद्धिमान नहीं थे... इस पर कार्यक्रम में मौजूद लोग भड़क गए। इस पर विधायक अपने बयान पर तुरंत पलट गए और उन्हें अपने शब्द वापस लेने पड़े। इस घटना का वीडियो सामने आया है। कांग्रेस पार्टी ने विधायक के बयान का कड़ा विरोध किया है।

जानकारी के अनुसार, दून लाइब्रेरी में 1 जुलाई को स्वरोजगार दिवस को लेकर टूरिस्ट संदेश फाउंडेशन की ओर से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में भाजपा विधायक दिलीप रावत मुख्य अतिथि थे। विधायक रावत ने अपने वक्तव्य के दौरान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का उदाहरण देते हुए कहा कि बुद्धिमान आदमी क्रांति नहीं करता विचार करता है। इसलिए गढ़वाली को बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता।

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इस पर वहां मौजूद वरिष्ठ पत्रकार चारु तिवारी सहित कुछ लोगों ने विधायक रावत के इस बयान का विरोध किया। विरोध होते ही विधायक ने तत्काल कहा कि उनका मतलब था कि वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन उनके इन शब्दों का भी वहां विरोध हुआ। इस पर विधायक ने समझाते हुए कहा कि उनकी मंशा केवल ये बताना है कि ज्यादा बुद्धि लगाने वाला या पढ़ा लिखा व्यक्ति सोच समझकर काम करता है, वह भावुक होकर क्रांति नहीं कर सकता। कार्यक्रम में मौजूद पद्मश्री कल्याण सिंह रावत मैती के अनुसार विधायक दिलीप रावत ने कहा कि विधायक का मकसद केवल ये बताना था कि सोच समझकर चलने वाले लोग क्रांति नहीं करते।

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विधायक की सफाई

लैंसडौन विधायक दिलीप रावत ने मामले में सफाई दी है। कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। मेरे कथन का आशय यह था कि क्रांति के लिए पढ़ाई नहीं जुनून चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति क्रांति नहीं कर सकता। गढ़वाल ज्यादा पढ़े लिखे नहीं पर जनूनी थे इसलिए क्रांति कर पाए। उनकी क्रांति को मैं कभी भूल नहीं सकता। वे मेरे रिश्तेदार भी थे। दूसरी ओर, धाद संस्था के अध्यक्ष लोकेश नवानी के अनुसार यह केवल एक सामान्य बातचीत थी, इसमें विवाद वाली कोई बात नहीं है।

कोई खाना तक नहीं देता था भाजपाइयों को: हरक

ऋषिकेश, संवाददाता। यमकेश्वर ब्लॉक के कस्याली में बीते बुधवार को आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि वह भाजपा को बचपन से जानते हैं। तंज कसते हुए कहा कि उस वक्त भाजपा के लोगों को कोई खाना तक खिलाने वाला नहीं होता था। उन्होंने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी भी श्रीनगर में उनके घर पर तीन-तीन दिन के लिए रुकते थे।

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लेखक के बारे में

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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