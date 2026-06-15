Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कर्फ्यू और…; भाजपा नेता विनोद कश्यप के बेरहमी से कत्ल के 3 दिन बाद देहरादून में कैसे हैं हालात

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

BJP Leader Vinod Kashyap Murder: भाजपा नेता विनोद कश्यप के बेरहमी से कत्ल के तीन दिन भी बैरागीवाला में तनाव है। कर्फ्यू जैसे हालात हैं, गांव में घुसने वाले हर व्यक्ति की तलाशी की जा रही है।

कर्फ्यू और…; भाजपा नेता विनोद कश्यप के बेरहमी से कत्ल के 3 दिन बाद देहरादून में कैसे हैं हालात

BJP Leader Vinod Kashyap Murder: भाजपा नेता विनोद कश्यप की हत्या के बाद तीसरे दिन भी देहरादून के बैरागी वाला में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। गांव में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ है। गांव की दुकानें और लोगों के घरों के दरवाजे बंद है। चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात है। गांव के अंदर घुसने वाले हर व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है। उसे पूछताछ के बाद ही गांव में घुसने दिया जा रहा है।

बैरागीवाला में 22 घंटे के भीतर बदल गए हालात

शनिवार दोपहर करीब दो सरकारी नलकूप से सिंचाई के पानी को लेकर विवाद हुआ था। शाम करीब छह बजे विवाद हिंसक हो गया और दूसरे पक्ष के हमले में और विनोद कुमार की मौत हो गई। इसके बाद रात होते-होते गांव में तनाव फैल गया। रात आठ बजे से बजरंग दल समेत विभिन्न संगठनों के लोग गांव पहुंचने लगे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ। देर रात तक हंगामा और जाम की स्थिति बनी रही। सुबह तक कार्रवाई नहीं होने पर भीड़ फिर उग्र हो गई और आरोपियों के घरों में आगजनी की घटना हुई। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास तेज किए गए।

ये भी पढ़ें:घर फूंक डाले, बुलडोजर और पुलिस पर पथराव; देहरादून में 28 घंटे बवाल की पूरी कहानी

जनता की जेसीबी से गिराई दुकान

बैरागीवाला में जब प्रशासन की टीम ने मुख्य आरोपी मासूम के घर को तोड़ने से मना कर दिया तो भीड़ अपनी जेसीबी लेकर पहुंच गई। भीड़ में शामिल लोगों ने अपनी मंगाई जेसीबी से आरोपी का घर ध्वस्त करने की मांग की।

प्रशासन ने रविवार दोपहर में मासूम के घर की सिर्फ बाउंड्री वॉल व गोशाला ध्वस्त की। इस पर प्रदर्शनकारियों ने उसका मकान ध्वस्त करने की मांग की और कुछ लोग जेसीबी के आगे लेट गए। इस पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को जेसीबी के सामने से हटाया। प्रदर्शनकारियों व प्रशासनिक अफसरों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। एसडीएम विनोद कुमार और तहसीलदार विवेक राजौरी ने किसी तरह से भीड़ को शांत किया। हालांकि बाद में भीड़ की मंगाई गई जेसीबी से ही मुख्य आरोपी की दुकान को ध्वस्त किया गया।

पुलिस पर प्रश्न

बैरागीवाला में शनिवार को ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। रविवार सुबह सात बजे से छह थानों की पुलिस और पीएसी के जवान गांव की गलियों में तैनात थे। बैरिकेडिंग भी की गई थी। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी और अन्य लोग आरोपी के घर तक पहुंच गए। इसे लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। पुलिस भीड़ को गांव में पहुंचने से रोकने में भले फेल रही, पर स्थिति संभालने में खूब संयम और सतर्कता दिखाई। जब भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने समझाने का प्रयास किया। पत्थरबाजी जारी रहने पर पुलिस ने लाठियां फटकार कर भीड़ को धकेला। इससे मची भगदड़ में तीन लोगों को चोटें आईं।

ये भी पढ़ें:पानी पर झगड़ा सिर्फ बहाना था; देहरादून में भाजपा नेता के कत्ल के पीछे का असली सच

भड़की भीड़ पर पुलिस ने भांजी लाठियां

बैरागीवाली में रविवार को भीड़ के उग्र होने पर पुलिस को सख्ती भी करनी पड़ी। इस दौरान जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का पूरा प्रयास किया वहीं, लाठियां भांजकर उन्हें पीछे भी धकेला। दरअसल, प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर दी और दो मकानों में आग लगा दी। दो ट्रैक्टर-ट्रॉली भी फूंक दिए। पुलिस ने उन्हें काबू करने की कोशिश की तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। उन्हें खदेड़ने को पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ीं। दोपहर करीब साढ़े बारह बजे हालात फिर बिगड़ गए। मासूम के मुख्य मकान पर बुलडोजर न चलाने से गुस्साए लोग आरोपी के घर में घुस गए, जिन्हें पुलिस ने बाहर निकाला। इस पर भीड़ ने दोबारा पथराव कर दिया। पुलिस को फिर लाठियां भांजनी पड़ीं।

ये भी पढ़ें:भाजपा नेता के हत्यारोपी का परिवार अचानक गायब, 24 घंटे में एनकाउंटर की मांग; तनाव
Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Dehradun News Uttarakhand News Murder

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।