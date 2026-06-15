कर्फ्यू और…; भाजपा नेता विनोद कश्यप के बेरहमी से कत्ल के 3 दिन बाद देहरादून में कैसे हैं हालात
BJP Leader Vinod Kashyap Murder: भाजपा नेता विनोद कश्यप के बेरहमी से कत्ल के तीन दिन भी बैरागीवाला में तनाव है। कर्फ्यू जैसे हालात हैं, गांव में घुसने वाले हर व्यक्ति की तलाशी की जा रही है।
BJP Leader Vinod Kashyap Murder: भाजपा नेता विनोद कश्यप की हत्या के बाद तीसरे दिन भी देहरादून के बैरागी वाला में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। गांव में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ है। गांव की दुकानें और लोगों के घरों के दरवाजे बंद है। चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात है। गांव के अंदर घुसने वाले हर व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है। उसे पूछताछ के बाद ही गांव में घुसने दिया जा रहा है।
बैरागीवाला में 22 घंटे के भीतर बदल गए हालात
शनिवार दोपहर करीब दो सरकारी नलकूप से सिंचाई के पानी को लेकर विवाद हुआ था। शाम करीब छह बजे विवाद हिंसक हो गया और दूसरे पक्ष के हमले में और विनोद कुमार की मौत हो गई। इसके बाद रात होते-होते गांव में तनाव फैल गया। रात आठ बजे से बजरंग दल समेत विभिन्न संगठनों के लोग गांव पहुंचने लगे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ। देर रात तक हंगामा और जाम की स्थिति बनी रही। सुबह तक कार्रवाई नहीं होने पर भीड़ फिर उग्र हो गई और आरोपियों के घरों में आगजनी की घटना हुई। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास तेज किए गए।
जनता की जेसीबी से गिराई दुकान
बैरागीवाला में जब प्रशासन की टीम ने मुख्य आरोपी मासूम के घर को तोड़ने से मना कर दिया तो भीड़ अपनी जेसीबी लेकर पहुंच गई। भीड़ में शामिल लोगों ने अपनी मंगाई जेसीबी से आरोपी का घर ध्वस्त करने की मांग की।
प्रशासन ने रविवार दोपहर में मासूम के घर की सिर्फ बाउंड्री वॉल व गोशाला ध्वस्त की। इस पर प्रदर्शनकारियों ने उसका मकान ध्वस्त करने की मांग की और कुछ लोग जेसीबी के आगे लेट गए। इस पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को जेसीबी के सामने से हटाया। प्रदर्शनकारियों व प्रशासनिक अफसरों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। एसडीएम विनोद कुमार और तहसीलदार विवेक राजौरी ने किसी तरह से भीड़ को शांत किया। हालांकि बाद में भीड़ की मंगाई गई जेसीबी से ही मुख्य आरोपी की दुकान को ध्वस्त किया गया।
पुलिस पर प्रश्न
बैरागीवाला में शनिवार को ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। रविवार सुबह सात बजे से छह थानों की पुलिस और पीएसी के जवान गांव की गलियों में तैनात थे। बैरिकेडिंग भी की गई थी। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी और अन्य लोग आरोपी के घर तक पहुंच गए। इसे लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। पुलिस भीड़ को गांव में पहुंचने से रोकने में भले फेल रही, पर स्थिति संभालने में खूब संयम और सतर्कता दिखाई। जब भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने समझाने का प्रयास किया। पत्थरबाजी जारी रहने पर पुलिस ने लाठियां फटकार कर भीड़ को धकेला। इससे मची भगदड़ में तीन लोगों को चोटें आईं।
भड़की भीड़ पर पुलिस ने भांजी लाठियां
बैरागीवाली में रविवार को भीड़ के उग्र होने पर पुलिस को सख्ती भी करनी पड़ी। इस दौरान जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का पूरा प्रयास किया वहीं, लाठियां भांजकर उन्हें पीछे भी धकेला। दरअसल, प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर दी और दो मकानों में आग लगा दी। दो ट्रैक्टर-ट्रॉली भी फूंक दिए। पुलिस ने उन्हें काबू करने की कोशिश की तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। उन्हें खदेड़ने को पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ीं। दोपहर करीब साढ़े बारह बजे हालात फिर बिगड़ गए। मासूम के मुख्य मकान पर बुलडोजर न चलाने से गुस्साए लोग आरोपी के घर में घुस गए, जिन्हें पुलिस ने बाहर निकाला। इस पर भीड़ ने दोबारा पथराव कर दिया। पुलिस को फिर लाठियां भांजनी पड़ीं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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