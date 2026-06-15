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भाजपा नेता के हत्यारोपी का परिवार अचानक गायब, 24 घंटे में एनकाउंटर की मांग; तनाव बढ़ा

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून में भाजपा नेता हत्याकांड में मुख्य आरोपी मासूम का पूरा परिवार अचानक गायब हो गया है। उधर, ग्रामीणों ने यूपी की तरह 24 घंटे में एनकाउंटर की मांग की है। तनाव बरकरार है।

भाजपा नेता के हत्यारोपी का परिवार अचानक गायब, 24 घंटे में एनकाउंटर की मांग; तनाव बढ़ा

BJP leader Vinod Kashyap killers: देहरादून के बैरागीवाला में भाजपा नेता की हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी परिवार के एक, दो नहीं बल्कि करीब 40 सदस्य कैसे गांव छोड़कर फरार हो गए, यह पुलिस के लिए अभी अबूझ पहेली बनी हुई है। हालांकि रविवार को पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी आठ नामजद लोगों के साथ कुल 40 आरोपी फरार हैं।

बैरागीवाला में मारपीट और हत्या की घटना शनिवार दोपहर की है, जिसमें विनोद कश्यप गंभीर घायल हो गया था, जबकि उसके दो अन्य भाइयों को भी चोटें आई थीं। घायलों को ग्रामीण दोपहर में ही अस्पताल में उपचार के लिए ले गए थे। घटना के तुरंत बाद आरोपियों के 40 सदस्यों का पूरा कुनबा गांव छोड़ कर फरार हो गया। 40 लोगों के एक साथ गांव से जाने की भनक आखिर पुलिस को क्यों नहीं लगी। इसके साथ ही आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें घर से जाते हुए देखा होगा। स्थानीय निवासी घनश्याम, राजेंद्र, महेंद्र कुमार ने बताया कि आसपास के लोगों ने भी आरोपियों को घर से जाते हुए नहीं देखा, जबकि आरोपी चार मकानों में अलग-अलग रहते थे। चारों मकानों में से एक साथ करीब चालीस लोग गांव की सीमा से बाहर निकले और किसी को भनक तक नहीं लगी।

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हत्यारोपी मासूम का पूरा परिवार फरार

इनमें से पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमे में नामजद जावेद पुत्र मासूम, इम्तियाज पुत्र शम्स, शहबाज, शराफत अली पुत्र लियाकत, मासूम पुत्र महबूब, आदिल पुत्र इम्तियाज, शमून पुत्र जब्बार, सलमान पुत्र यूनुस और इंतजार भी शामिल हैं। हालांकि पुलिस अभी सभी आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानो पर दबिश दे रही है। बावजूद इसके इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद 40 आरोपियों के कुनबे के फरार होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि फरार आरोपियों में अधिकांश नशे के आदी होने के साथ ही नशे का अवैध कारोबार भी करते थे। लोगों ने आशंका जताई कि नशे के सौदागरों ने आरोपियों को फरार होने में मदद की होगी, जिससे वे आसानी से गांव से चले गए। उधर, कोतवाल प्रदीप रावत ने बताया कि आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

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यूपी की तरह 24 घंटे में एनकाउंटर की मांग

भाजपा नेता विनोद कश्यप की हत्या के बाद रविवार को दिनभर उनके आवास पर शोक संवेदना जताने वालों का तांता लगा रहा। घर के टीनशेड के नीचे बेसुध पड़ीं मृतक की पत्नी और बिलखते परिवार को देख वहां मौजूद ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। पूरे गांव में घटना को लेकर भारी उबाल है।

हालात और जनआक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने मुख्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने मुख्य आरोपी के घर के बाहर की बाउंड्री वॉल और गांव के प्रवेश द्वार पर बनी उसकी दो दुकानों को ढहा दिया। प्रशासन का यह एक्शन मौके पर मौजूद महिलाओं के गुस्से को शांत करने के लिए नाकाफी साबित हुआ। विनोद के घर के बाहर भारी संख्या में जुटीं आक्रोशित महिलाओं ने इस ध्वस्तीकरण को हल्की कार्रवाई करार दिया। महिलाओं ने एक सुर में मांग करते हुए कहा कि केवल दीवार नहीं, बल्कि आरोपियों का पूरा घर जमींदोज किया जाना चाहिए।

पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए महिलाओं ने कहा यूपी में ऐसे जघन्य मामलों में 24 घंटे के भीतर एनकाउंटर कर दिया जाता है। हमें भी यहां हत्यारों का बिल्कुल वही हश्र चाहिए। फिलहाल गांव में भारी तनाव का माहौल है और लोग प्रशासन से कठोरतम कदम उठाने की मांग पर अड़े हुए हैं।

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दहशत: बैरागीवाला नहीं आई बारात

बैरागीवाला गांव में विनोद कुमार कश्यप की नृशंस हत्या का असर सिर्फ पीड़ित परिवार पर ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के सामाजिक ताने-बाने पर पड़ा है। तनाव और खौफ के इस माहौल ने एक पिता के अरमानों पर पानी फेर दिया। हालात इतने बिगड़े कि सहारनपुर से आ रही बारात को रोकना पड़ा और बेटियों का निकाह दूसरी जगह जाकर बेहद सादगी से संपन्न कराना पड़ा।

बैरागीवाला निवासी अब्दुल रहमान के घर पिछले कई दिनों से खुशियों और जश्न का माहौल था। रविवार को उनकी बेटियों की शादी तय थी। सहारनपुर से बारात आनी थी, जिसमें 100 से ज्यादा बारातियों को शामिल होना था। रहमान ने रिश्तेदारों और गांव वालों समेत कुल 850 लोगों के भोजन का इंतजाम किया था। शनिवार दोपहर से ही हलवाइयों ने पकवान बनाने शुरू कर दिए थे। उन्हें क्या पता था कि शाम होते-होते सब बदल जाएगा। शनिवार देर शाम हुई विनोद की हत्या ने अचानक पूरे गांव के माहौल को खौफ और तनाव में धकेल दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि डर के साये में कई परिवार अपने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। गांव में पसरे सन्नाटे और दहशत को देखते हुए अब्दुल रहमान को भारी मन से बारात को गांव में आने से मना करना पड़ा। शादी की तारीख पहले से तय थी और टालना संभव नहीं था, इसलिए एक बीच का रास्ता निकाला गया।

रहमान के परिवार के केवल चार लोग और ससुराल पक्ष की ओर से सात-आठ लोग पास के ढकरानी इलाके में इकट्ठा हुए। वहीं, बिना किसी जश्न और शहनाई के बेहद सामान्य तरीके से निकाह की रस्म पूरी की गई और बेटियों को विदा कर दिया गया। गांव में हुई इस वारदात ने उम्र भर की एक मीठी याद को खौफनाक दर्द में बदल दिया।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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