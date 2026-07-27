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जंतर-मंतर में रील बनाने वाली भाजपा नेता को पार्टी ने निकाला, बोलीं-मुझे खुशी है…

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, नई टिहरी
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कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में दिल्ली के जंतर-मंतर में रील बनाने वाली भाजपा नेता मणिका राणा को पार्टी ने निकाल दिया है। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि हमारी मुख्य मांग पूरी हुई।

BJP Leader Manika Rana Expelled After making reel in Jantar Mantar
भाजपा नेता मणिका राणा को पार्टी से निकाला

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के समर्थन में दिल्ली के जंतर-मंतर पर जाना उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मंडल की भाजयुमो अध्यक्ष मणिका राणा को भारी पड़ गया। उन्हें पार्टी से पद से निकाल दिया है। बताया गया है कि मणिका राणा विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ी हैं। उनकी भाजपा हाईकमान के इस ऐक्शन पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने दो टूक कहा कि मेरे लिए सत्य और राष्ट्रहित सर्वोपरी है। खुशी है कि हमारी मांग पूरी हुई।

दिल्ली के जंतर-मंतर में चल रहे आंदोलन के दौरान ही छात्र संसद में मणिका राणा का वक्यव्य था। उसी दौरान यह आंदोलन स्थल पर भी पहुंची थी। मणिका आंदोलन में रील बना रहीं थीं। जिसकी पुष्टि के बाद युवा मोर्चा नई टिहरी ने उन्हें नई टिहरी मंडल अध्यक्ष पद से हटाते हुए उनके स्थान पर शुभम नेगी को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया है।

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भाजयुमो के जिलाध्यक्ष मनीष राणा ने बताया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों सम्मिलित होने व विगत कई दिनों से संगठनात्मक गतिविधियों में उदासीनता बरतने के चलते इन्हें पदमुक्त करते हुए इनके स्थान पर नई टिहरी का मंडल अध्यक्ष शुभम नेगी को नियुक्त किया गया है।

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पार्टी से निकाले जाने पर प्रतिक्रिया

पार्टी से निकाले जाने पर मणिका राणा ने कहा कि मेरा जीवन राष्ट्र हित के लिए समर्पित है और इसके लिए यदि मुझे अकेले भी खड़ना रहना पड़े तो मैं तैयार हूं। मुझे खुशी है कि मैं देश भर के विद्यार्थियों के साथ खड़ी रही और अपनी जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों की आवाज बन सकी। हमारी मुख्य मांग पूरी हुई। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। हम सरकार की सराहना करते हैं कि उन्होंने देर से ही सही पर सही निर्णय लिया।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन समाप्त

बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के शनिवार को इस्तीफा देने के बाद सीजेपी ने एक महीने से अधिक समय से चल रहा प्रदर्शन समाप्त कर दिया। इसके साथ ही राजधानी का प्रमुख प्रदर्शन स्थल जंतर-मंतर फिर सामान्य स्थिति में लौट आया है।

पिछले कई सप्ताह से भारी भीड़ और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का केंद्र रहे जंतर-मंतर पर रविवार को सन्नाटा पसरा रहा। प्रदर्शनकारियों के लौटने के बाद क्षेत्र में सामान्य आवाजाही बहाल हो गयी।

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Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


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