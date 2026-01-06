22 साल के नितिन पर टूट पड़ा BJP नेता, भगाकर गोलियों से भूना; CCTV भी मिटा डाले

संक्षेप: आरोपी भाजपा पार्षद अमित बिष्ट ने 22 साल के नितिन को दौड़ाकर गोलियों से भूना। वारदात को अंजाम देने के बाद रातों-रात सबूत मिटाने के भरसक प्रयास किए। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है।

उत्तराखंड के हल्द्वानी में भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष एवं पार्षद अमित बिष्ट उर्फ ‘चिंटू’ ने रविवार देर रात डहरिया में 22 साल के छात्र नितिन की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस आरोपी भाजपा पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी भाजपा पार्षद ने वारदात को अंजाम देने के बाद रातों-रात सबूत मिटाने के भरसक प्रयास किए। पहले तो घटना को दर्शाने वाला सीसीटीवी खराब किया और बाद में उसकी डीवीआर को कहीं छिपा दिया। हालांकि बाद में वह खुद बैकफुट पर आ गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

घटना क्या हुई थी शहर कोतवाली पुलिस के मुताबिक, जजफार्म मुखानी निवासी 22 वर्षीय नितिन लोहनी रविवार रात अपने दोस्त कमल भंडारी के साथ स्कूटी से घर को आ रहा था। नितिन की भाजपा पार्षद अमित बिष्ट के बेटे जय से दोस्ती थी। दोनों रामपुर रोड पर रास्ते में जय का घर होने के चलते नितिन के कहने पर उससे मिलने चले गए। जैसे ही कमल ने जय के घर की डोरवेल बजाई तो उसके पिता भाजपा पार्षद अमित बिष्ट दरवाजा खोलकर बालकनी में बंदूक लेकर आया। गाली गलौज करने लगा, नितिन और कमल ने विरोध किया तो अमित बिष्ट भड़क गया।

गाली-गलौज करके गोली मारने वाला भाजपा नेता उसने दोनों को दरम्वाल के गुंडे कहते हुए, 12-बोर की बंदूक से फायर झोंक दिए। पहला निशाना कमल के पैर के पास जमीन पर लगा। दोनों दोस्त भागने लगे। आरोपी का दूसरा फायर स्कूटी पर बैठे नितिन की पीठ पर लगा। नितिन आगे जाकर नाली में जा गिरा। कमल उसे उठाने लगा तभी आरोपी ने पीछा कर फायर किया, कमल बचकर भाग गया। घटना के बाद आरोपी ने अपने घर की खिड़की पर भी एक फायर किया, ताकि पुलिस गुमराह हो। फिर आरोपी ने खुद पुलिस को घटना की सूचना दी। आरोपी वार्ड 55 डहरिया का पार्षद है और भाजपा का मुखानी मंडल उपाध्यक्ष है। पुलिस ने मृतक के भाई पीयूष पुत्र कैलाश चंद्र लोहनी की तहरीर पर अमित बिष्ट पर बीएनस की धारा 103 (1) और 352 में केस दर्ज किया है।

दौड़ाकर गोलियों से भूना पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्यारोपी पार्षद ने घटना को अंजाम देने के बाद कुछ दूरी तक स्कूटी सवार नितिन और कमल का पीछा किया। गोली लगने के कारण करीब सौ मीटर आगे जाकर नितिन तो लड़खड़ा कर नाली में गिर गया, जबकि कमल दौड़कर आगे निकल गया। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद आरोपी घर लौट आया। आते ही एक दो मिनट के अंतराल में आरोपी ने घटना में सबूतों मिटाने के प्रयास शुरू कर दिए। उसने एक फायरिंग अपने घर की खिड़की पर की ताकि ऐसा लगे कि नितिन व कमल ने भी जवाबी फायरिंग की थी। इसके बाद घटनास्थल की ओर लगे सीसीटीवी का तार निकाल लिया और और इसके बाद डीवीआर भी कहीं छिपा दी। बाद में पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बरामद कर ली। जिससे फुटेज देखी जा रही हैं। देरशाम तक पुलिस कुछ भी कहने से बचती रही।