हरिद्वार में BJP का होली मिलन कार्यक्रम ‘गुटबाजी’ के कारण टल गया? अटकलों ने पकड़ा जोर

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के चेतन ज्योति क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रस्तावित होली मिलन कार्यक्रम टल गया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। इसको लेकर गुटबाजी की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है।

आशुतोष शर्मा ने कहा कि हरिद्वार जिले में लगातार विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित थे, जिसके चलते समय प्रबंधन की समस्या हुई। इसी कारण होली मिलन कार्यक्रम फिलहाल स्थगित किया गया है और जल्द ही जिला स्तरीय आयोजन किया जाएगा।

01 मार्च को होना था होली मिलन दरअसल, बीते दिनों जिला भाजपा पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में कई पदाधिकारियों ने होली मिलन कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद होली मिलन के लिए चेतन ज्योति आश्रम में 01 मार्च की तिथि रखी गई। लेकिन, उसी दिन सुबह ही प्रदेश स्तर के नेताओं के हस्तक्षेप के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार, संगठन के कुछ पदाधिकारी इस आयोजन के पक्ष में नहीं थे, जिससे मतभेद की चर्चाएं शुरू हो गईं।

एक ही दिन कई कार्यक्रम थे : जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा के अनुसार, फाग के दिन पहले से ही कई कार्यक्रम निर्धारित थे। दोपहर 1 बजे तक मदन कौशिक का कार्यक्रम प्रस्तावित था। शाम 4 बजे राजीव शर्मा और विधायक आदेश चौहान के कार्यक्रम तय थे। ऐसे में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की व्यस्तता को देखते हुए चेतन ज्योति का कार्यक्रम आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

क्या है पूरा मामला सूत्रों के अनुसार, अध्यक्ष-महामंत्री के बीच मतभेद की चर्चाएं पहले से चल रही थीं। शिवालिक नगर में प्रस्तावित एक कार्यक्रम को मुख्य संगठन का दर्जा देने को लेकर बैठक में विरोध हुआ। इसके बाद जल्दबाजी में नया कार्यक्रम तय किया, अंततः वह भी नहीं हो सका।

राजनीतिक संकेत पार्टी नेतृत्व सार्वजनिक रूप से गुटबाजी से इनकार तो कर रहा है, लेकिन कार्यक्रम का इस तरह अंतिम समय में टलना कई सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि प्रस्तावित जिला स्तरीय भव्य आयोजन कब और किस स्वरूप में होता है।