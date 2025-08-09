उत्तराखंड में बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी किए घोषित, जिला पंचायत अध्यक्ष की भी आई लिस्ट
उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की लिस्ट जारी कर दी है। अभी सभी जिलों के लिए उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं। अगली लिस्ट में बाकी सभी नामों का भी ऐलान हो जाएगा।
उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए भाजपा ने ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने शुक्रवार को पहले चरण की लिस्ट जारी कर दी है। अगली सूची में शेष सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा।
ब्लॉक प्रमुख पद के शेष प्रत्याशियों के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी जाएगी। प्रत्याशियों के ऐलान के मामले में भाजपा ने कांग्रेस पर बढ़त बना ली है। भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट की ओर से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। प्रत्याशियों का ऐलान होते ही सदस्यों की घेरेबंदी तेज हो गई है। पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी के बेटे राजीव कंडारी को भिलंगना ब्लॉक से प्रमुख का प्रत्याशी बनाया है। कुल 89 में से 63 ब्लॉकों में प्रमुख प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। जल्द शेष प्रमुख प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे।
किसे कहां से मिला जिला पंचायत का टिकट
- उत्तरकाशी: स्मिता चैहान
- चमोली: दौलत सिंह बिष्ट
- देहरादून: मधु चैहान
- पौड़ी: रचना बुटोला
- पिथौरागढ़: जितेन्द्र प्रसाद
- बागेश्वर: शोभा आर्या
- अल्मोड़ा: हेमा गैडा
- नैनीताल: दीपा दर्म्वाल
ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी
1. उत्तरकाशी जिला
- नौगांव: शीतल गौड़
- पुरोला: निशिता
- डुण्डा: राजदीप परमार
- भटवाड़ी: ममता पंवार
2. चमोली
- दशोली: विनीता देवी
- पोखरी: मीना रावत
- नारायणबगड़: यशपाल सिंह
- थराली: भानू प्रकाश
- गैरसैंण: दुर्गा रावत
- कर्णप्रयाग: दीपिका मैखुरी
- अगस्त्यमुनि: भुवनेश्वर देवी
3. रूद्रप्रयाग
- ऊखीमठ: गजेन्द्र चौधरी
- जखोली: सरिता पंवार
4. देहरादून
- विकासनगर: नारायण ठाकुर
- रायपुर: सरोजनी जवाड़ी
- डोईवाला: मंजू नेगी
5. टिहरी
- भिलंगना: राजीव कण्डारी
- कीर्तिनगर: अंचला खण्डेवाल
- नरेंद्रनगर: दीक्षा राणा
- प्रतापनगर: मनीषा पंवार
- जाखणीधार: राजेश नौटियाल
- चम्बा: सुमन सजवाण
- थौलधार: सुरेन्द्र भंडारी
- जौनपुर: सीता रावत
6. पौड़ी
- पौड़ी: विनोद भंडारी
- कोट: गणेश कुमार कोहली
- कल्जीखाल: गीता देवी
- खिर्सू: अनिल भंडारी
- थलीसैंण: मंजू देवी
- पाबौ: लता देवी
- पोखड़ा: धर्मेन्द्र सिंह रावत
- एकेश्वर: सीमा सजवाण
- बीरोंखाल: सरिता पोखरियाल
- यमकेश्वर: सविता चौहान
- द्वारीखाल: बीना राणा
- दुगड्डा: सूरज रावत
- नैनीडांडा: प्रकीर्ण नेगी
- जयहरीखाल: रणवीर राजवाण
7. बागेश्वर
- कपकोट: भावना शाही
8. नैनीताल
- धारी: रेखा आर्या
- ओखलकाण्डा: केडी रुवाली
- भीमताल: हरीश बिष्ट
- हल्द्वानी: मंजु गौड़
- कोटाबाग: मनीषा जंतवाल
8. अल्मोड़ा
- चौखुटिया: चेतना नेगी
- स्याल्दे: मथुरा पंत
- ताकुला: मीनाक्षी आर्या
- भैसियाछाना: नीमा आर्या
- हवालबाग: हिमानी कुंदु
- लमगड़ा: त्रिलोक रावत
9. ऊधमसिंह नगर
- जसपुर: अनूप कौर
- बाजपुर: विकास शर्मा
- काशीपुर: चन्द्रप्रभा
- गदरपुर: ज्योति ग्रोवर
- सितारगंज: उपकार सिंह
10. पिथौरागढ़
- धारचूला: मंजुला बुदियाल
- मुनस्यारी: प्रदीप रावत
- कनालीछीना: महिमन कन्याल
- पिथौरागढ़ (बिण): कविता वर्मा
- गंगोलीहाट: अर्चना गंगोला
11.चंपावत
- बाराकोट: सीमा आर्या
- पाटी: प्रकाश सिंह
- चम्पावत: अंचला बोरा
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।