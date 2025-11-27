Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़BJP Big Strategy Ahead of Bengal Polls Key Responsibility Given to Senior Uttarakhand Leader dhan singh rawat
बंगाल चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा प्लान, उत्तराखंड के इस ताकतवर नेता को अहम जिम्मेदारी

संक्षेप:

धन सिंह रावत को छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री पवन साई के साथ राजबंगा क्षेत्र में तैनात किया गया है। इस क्षेत्र में पुरुलिया और वर्धमान जैसे इलाकों में पार्टी कैडर को चुनावों के लिए तैयार करने का काम डॉ. धन सिंह रावत के पास रहेगा।

Thu, 27 Nov 2025 08:58 AMGaurav Kala देहरादून
बिहार में बंपर जीत के बाद भाजपा का फोकस अब पश्चिम बंगाल चुनाव पर है। इसके लिए पार्टी हाईकमान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए देशभर से भाजपा के कद्दावर नेताओं की लिस्ट तैयार की गई है। इसमें एक नाम उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का भी है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें पश्चिम बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी हाईकमान ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की जमीन तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर छह नेताओं को तैनात किया है। इसमें एक डॉ. धन सिंह रावत का भी नाम है।

धन सिंह रावत को क्या जिम्मेदारी मिली

डॉ. रावत को छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री पवन साई के साथ राजबंगा क्षेत्र में तैनात किया गया है। इस क्षेत्र में पुरुलिया और वर्धमान जैसे इलाकों में पार्टी कैडर को चुनावों के लिए तैयार करने का काम डॉ. धन सिंह रावत के पास रहेगा। बिहार विधानसभा जीत के बाद भाजपा शीर्ष नेतृत्व का पूरा जोर अब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों पर है और इसके लिए राज्य से डॉ. धन सिंह रावत का चयन किया गया है।

कौन हैं धन सिंह रावत

उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को संगठन का लंबा अनुभव है और वह भाजपा के उत्तराखंड संगठन महामंत्री रहने के साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राज्य संगठन महामंत्री भी रह चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी पुष्टि की है।

धन सिंह को सिल्वर एलीफेंट अवॉर्ड

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को भारत स्काउट्ड एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के दौरान सिल्वर एलीफेंट अवार्ड से नवाजा गया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। बुधवार को लखनऊ राजभवन में भारत स्काउट्ड एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित हुई। समारोह में अवार्ड प्राप्त करने के बाद डॉ. रावत ने कहा कि यह क्षण उनके लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि स्काउटिंग युवाओं में अनुशासन, एकता, सेवा-भाव और देशभक्ति की भावना को विकसित करने का सशक्त मंच है। प्रदेश के स्कूलों एवं कॉलेजों में स्काउट-गाइड गतिविधियों के विस्तार और उसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि डॉ. रावत ने उत्तराखंड में स्काउट-गाइड आंदोलन को मजबूत करने के साथ ही इसे व्यापक स्तर पर लागू करने में अहम भूमिका निभाई है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
