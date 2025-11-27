बंगाल चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा प्लान, उत्तराखंड के इस ताकतवर नेता को अहम जिम्मेदारी

संक्षेप: धन सिंह रावत को छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री पवन साई के साथ राजबंगा क्षेत्र में तैनात किया गया है। इस क्षेत्र में पुरुलिया और वर्धमान जैसे इलाकों में पार्टी कैडर को चुनावों के लिए तैयार करने का काम डॉ. धन सिंह रावत के पास रहेगा।

बिहार में बंपर जीत के बाद भाजपा का फोकस अब पश्चिम बंगाल चुनाव पर है। इसके लिए पार्टी हाईकमान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए देशभर से भाजपा के कद्दावर नेताओं की लिस्ट तैयार की गई है। इसमें एक नाम उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का भी है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें पश्चिम बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी हाईकमान ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की जमीन तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर छह नेताओं को तैनात किया है। इसमें एक डॉ. धन सिंह रावत का भी नाम है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धन सिंह रावत को क्या जिम्मेदारी मिली डॉ. रावत को छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री पवन साई के साथ राजबंगा क्षेत्र में तैनात किया गया है। इस क्षेत्र में पुरुलिया और वर्धमान जैसे इलाकों में पार्टी कैडर को चुनावों के लिए तैयार करने का काम डॉ. धन सिंह रावत के पास रहेगा। बिहार विधानसभा जीत के बाद भाजपा शीर्ष नेतृत्व का पूरा जोर अब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों पर है और इसके लिए राज्य से डॉ. धन सिंह रावत का चयन किया गया है।

कौन हैं धन सिंह रावत उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को संगठन का लंबा अनुभव है और वह भाजपा के उत्तराखंड संगठन महामंत्री रहने के साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राज्य संगठन महामंत्री भी रह चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी पुष्टि की है।