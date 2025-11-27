बंगाल चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा प्लान, उत्तराखंड के इस ताकतवर नेता को अहम जिम्मेदारी
धन सिंह रावत को छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री पवन साई के साथ राजबंगा क्षेत्र में तैनात किया गया है। इस क्षेत्र में पुरुलिया और वर्धमान जैसे इलाकों में पार्टी कैडर को चुनावों के लिए तैयार करने का काम डॉ. धन सिंह रावत के पास रहेगा।
बिहार में बंपर जीत के बाद भाजपा का फोकस अब पश्चिम बंगाल चुनाव पर है। इसके लिए पार्टी हाईकमान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए देशभर से भाजपा के कद्दावर नेताओं की लिस्ट तैयार की गई है। इसमें एक नाम उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का भी है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें पश्चिम बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी हाईकमान ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की जमीन तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर छह नेताओं को तैनात किया है। इसमें एक डॉ. धन सिंह रावत का भी नाम है।
धन सिंह रावत को क्या जिम्मेदारी मिली
डॉ. रावत को छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री पवन साई के साथ राजबंगा क्षेत्र में तैनात किया गया है। इस क्षेत्र में पुरुलिया और वर्धमान जैसे इलाकों में पार्टी कैडर को चुनावों के लिए तैयार करने का काम डॉ. धन सिंह रावत के पास रहेगा। बिहार विधानसभा जीत के बाद भाजपा शीर्ष नेतृत्व का पूरा जोर अब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों पर है और इसके लिए राज्य से डॉ. धन सिंह रावत का चयन किया गया है।
कौन हैं धन सिंह रावत
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को संगठन का लंबा अनुभव है और वह भाजपा के उत्तराखंड संगठन महामंत्री रहने के साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राज्य संगठन महामंत्री भी रह चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी पुष्टि की है।
धन सिंह को सिल्वर एलीफेंट अवॉर्ड
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को भारत स्काउट्ड एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के दौरान सिल्वर एलीफेंट अवार्ड से नवाजा गया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। बुधवार को लखनऊ राजभवन में भारत स्काउट्ड एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित हुई। समारोह में अवार्ड प्राप्त करने के बाद डॉ. रावत ने कहा कि यह क्षण उनके लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि स्काउटिंग युवाओं में अनुशासन, एकता, सेवा-भाव और देशभक्ति की भावना को विकसित करने का सशक्त मंच है। प्रदेश के स्कूलों एवं कॉलेजों में स्काउट-गाइड गतिविधियों के विस्तार और उसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि डॉ. रावत ने उत्तराखंड में स्काउट-गाइड आंदोलन को मजबूत करने के साथ ही इसे व्यापक स्तर पर लागू करने में अहम भूमिका निभाई है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।