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हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर, गाड़ी से टकराकर बाइक में लगी आग, दो लोगों की दर्दनाक मौत

Apr 11, 2026 10:09 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार, भाषा
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उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के बहादराबाद क्षेत्र में तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर के बाद एक मोटरसाइकिल में आग लग गई। इस हादसे में बाइक पर सवार दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर, गाड़ी से टकराकर बाइक में लगी आग, दो लोगों की दर्दनाक मौत

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के बहादराबाद क्षेत्र में तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर के बाद एक मोटरसाइकिल में आग लग गई। इस हादसे में बाइक पर सवार दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बहादराबाद पुलिस थाने के प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि शुक्रवार देर रात अलीपुर गांव से कुछ दूरी पर हुआ हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। उन्होंने बताया कि हादसे में मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

अमरजीत सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने जलती हुई मोटरसाइकिल के पास पड़े दोनों युवकों के शवों को हटाया। उन्होंने कहा कि टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन का चालक फरार हो गया।

अमरजीत सिंह ने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की मदद से आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। मृतकों की पहचान अलीपुर गांव के रहने वाले राहुल और राजकमल के रूप में हुई है।

कार और एक ई-रिक्शा की टक्कर में तीन लोगों की मौत

कुछ समय पहले ही हरिद्वार जिले में ही एक कार और एक ई-रिक्शा की आमने-सामने की भीषण टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई थी जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

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पुलिस ने बताया कि लक्सर मार्ग पर फेरूपुर गांव में हुआ हादसा इतना भीषण था कि अनियंत्रित कार से टकराने के बाद ई-रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मची चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी।

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पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया हरिद्वार के नगर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप ने बताया था कि घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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