काम की तलाश में उत्तराखंड पहुंचे बिहार के युवक की मौत, ताबड़तोड़ गोलीबारी में गई जान

Bihar youth shot dead in land dispute firing case came to Uttarakhand for work three days ago
संक्षेप:

उत्तराखंड के रुद्रपुर में जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष में हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी में बिहार के युवक की मौत हो गई। युवक काम की तलाश में तीन दिन पहले उत्तराखंड पहुंचा था।

Dec 29, 2025 11:17 am ISTGaurav Kala रुद्रपुर
उत्तराखंड के रुद्रपुर में भूमि विवाद को लेकर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में बिहार के एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक 25 वर्षीय कार्तिक था, जो तीन दिन पहले ही काम की तलाश में बिहार से उत्तराखंड पहुंचा था। वारदात के बाद दोनों पक्षों के हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है।

पुलिस के अनुसार, बिगवाड़ा निवासी सिमरनजीत सिंह और प्रीत विहार निवासी एक व्यक्ति के बीच करीब 15 वर्षों से खेत को लेकर विवाद चला आ रहा था। हाल ही में अदालत से फैसला आने के बाद सिमरनजीत अपने पक्ष में खेत पर कब्जा लेने पहुंचे थे। वह कुछ लोगों और करीब 20 मजदूरों के साथ खेत में पिलर लगाने पहुंचे, तभी दूसरे पक्ष के लोग वहां आ गए।

कार्तिक की पीठ में गोली लगी

पुलिस का कहना है कि विवाद बढ़ने पर पहले सिमरनजीत पक्ष की ओर से हवाई फायरिंग की गई, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। इसी दौरान कार्तिक की पीठ में गोली लग गई और वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गए। घायल कार्तिक को एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

कार्तिक के मामा ने बताया- क्या हुआ था

घटना के वक्त मौजूद सूरज ने बताया कि कार्तिक उसका मुंहबोला मामा था। गोलीबारी के दौरान घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गोलियों की आवाज से मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई। कोई ट्रैक्टर के पीछे छिपा तो कोई आसपास के मकानों की दीवारों का सहारा लेकर जान बचाता रहा। सूरज ने जान जोखिम में डालकर घायल कार्तिक को खेत से खींचकर सड़क तक पहुंचाया और अस्पताल ले गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।

फायरिंग से दहशत

स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में आए दिन विवाद और फायरिंग की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं होती। दो महीने पहले भी शनि मंदिर के पास विवाद के बाद फायरिंग की घटना सामने आई थी। रविवार सुबह हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

आरोपियों की तलाश तेज

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि मामला भूमि विवाद से जुड़ा है। फायरिंग में गोली लगने से युवक की मौत हुई है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटा लिए हैं। फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। यह भी जांच की जा रही है कि कार्तिक को गोली किस पक्ष की ओर से लगी।

तीन दिन पहले काम की तलाश में पहुंचा था

बताया गया है कि कार्तिक तीन दिन पहले ही उत्तराखंड आया था। वह गोवा में काम करता था और नैनीताल घूमने के बाद पैसों की कमी के चलते मजदूरी करने लगा था। लेकिन विवादित जमीन पर पहुंचना उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ।

