'25 हजार में बिहार की लड़कियां' कहने वाले गिरधारी साहू पर बैकफुट में भाजपा, किसने क्या कहा

संक्षेप: '20-25 हजार में बिहार की लड़कियां…' बयान देने वाले गिरधारी साहू पर बवाल बढ़ गया है। उत्तराखंड भाजपा ने गिरधारी को हिदायद दी है। गिरधारी उत्तराखंड खेल मंत्री रेखा आर्य के पति हैं।

उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी साहू के बयान को लेकर उत्तराखंड से बिहार तक माहौल गर्मा गया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें वह यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बिहार की लड़कियां 20-25 हजार में शादी के लिए मिल जाती हैं। उनके बयान पर उत्तराखंड भाजपा ने कड़ा विरोध जताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बिहार की महिलाओं को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति को हिदायद दी है।

उन्होंने मंत्री के पति को भविष्य में इस तरह की बयानबाजी न करने और सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी। उनके बयान की कड़ी निंदा हो रही है और बिहार महिला आयोग ने भी इसका संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। संभव है कि सीएम द्वारा जल्द ऐक्शन लिया जाएगा।

इस तरह के बयान अति निंदनीय इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कैबिनेट मंत्री के पति को हिदायद दी। महिलाओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री के पति को इस तरह की बयानबाजी न करने को कहा गया है। हालांकि भट्ट ने कहा कि मंत्री के पति अपने बयान के लिए माफी भी मांग चुके हैं।