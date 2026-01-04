Hindustan Hindi News
'25 हजार में बिहार की लड़कियां' कहने वाले गिरधारी साहू पर बैकफुट में भाजपा, किसने क्या कहा

संक्षेप:

'20-25 हजार में बिहार की लड़कियां…' बयान देने वाले गिरधारी साहू पर बवाल बढ़ गया है। उत्तराखंड भाजपा ने गिरधारी को हिदायद दी है। गिरधारी उत्तराखंड खेल मंत्री रेखा आर्य के पति हैं।

Jan 04, 2026 09:43 am IST
उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी साहू के बयान को लेकर उत्तराखंड से बिहार तक माहौल गर्मा गया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें वह यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बिहार की लड़कियां 20-25 हजार में शादी के लिए मिल जाती हैं। उनके बयान पर उत्तराखंड भाजपा ने कड़ा विरोध जताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बिहार की महिलाओं को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति को हिदायद दी है।

उन्होंने मंत्री के पति को भविष्य में इस तरह की बयानबाजी न करने और सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी। उनके बयान की कड़ी निंदा हो रही है और बिहार महिला आयोग ने भी इसका संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। संभव है कि सीएम द्वारा जल्द ऐक्शन लिया जाएगा।

इस तरह के बयान अति निंदनीय

इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कैबिनेट मंत्री के पति को हिदायद दी। महिलाओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री के पति को इस तरह की बयानबाजी न करने को कहा गया है। हालांकि भट्ट ने कहा कि मंत्री के पति अपने बयान के लिए माफी भी मांग चुके हैं।

भाजपा का बयान देने वाले से संबंध नहीं: मनवीर

देहरादून। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने वाले नेता का भाजपा से कोई संबंध नही है और पार्टी बयान की कड़ी निंदा करती है। शनिवार को बलवीर रोड स्थित प्रदेश मुख्यालय में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए चौहान ने कहा कि महिलाओं के बारे में अनर्गल बयानबाजी करने वाले कथित नेता न भाजपा संगठन में पदाधिकारी है और न ही उनका पार्टी से संबंध है। महिलाओं के संबंध मे ऐसी संयमित टिप्पणी की कड़ी निंदा करती है।

