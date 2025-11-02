Hindustan Hindi News
Bihar Assembly Election and Battle for train Seats in uttarakhand Why Troubles Increase
बिहार में विधानसभा चुनाव और ‘सीटों’ की मारामारी उत्तराखंड में, क्यों बढ़ गई मुश्किल

बिहार में विधानसभा चुनाव और ‘सीटों’ की मारामारी उत्तराखंड में, क्यों बढ़ गई मुश्किल

संक्षेप: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह जबरदस्त बना हुआ है। उत्तराखंड से कई लोग बिहार जाने को उत्सुक हैं, लेकिन उत्तराखंड से बिहार जाने वाली बसों-ट्रेनों को लेकर मारामारी चल रही है। सीटों पर लंबी वेटिंग लिस्ट है।

Sun, 2 Nov 2025 08:26 AMGaurav Kala देहरादून
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में रह रहे बिहार के लोगों में खूब उत्साह है। लोग चुनाव में मतदान के लिए उत्सुक हैं। नतीजन देहरादून से बिहार और बिहार होकर अन्य राज्यों तक जाने वाली ट्रेनें पैक हो गई हैं। सीट के लिए मारामारी हो रही है। भीड़ के कारण स्लीपर श्रेणी की सीटें फुल होने के बाद बुकिंग बंद हो गई है। फर्स्ट एसी समेत अन्य श्रेणियों में लंबी वेटिंग चल रही है।

बिहार में पहले चरण का मतदान छह और दूसरे चरण का 11 नंवबर को है। उत्तराखंड में बिहार के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। उन्होंने चुनाव के लिए घर जाने की तैयारी कर ली है। हालांकि, ज्यादातर लोग दीवाली और छठ पर पहले ही जा चुके हैं। देहरादून से हावड़ा जाने वाली उपासना एक्सप्रेस बिहार होकर चलती हैं। इस ट्रेन की स्लीपर श्रेणी में तीन, छह और दस नवंबर को वेटिंग चल रही है, बाकी दिनों में बुकिंग बंद हो गई। एसी-3, एसी-3 टियर, एसी टू टियर और फर्स्ट एसी में भी लंबी वेटिंग चल रही है।

राप्तीगंगा में सीट के लिए मारामारी

शनिवार को देहरादून से बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई राप्तीगंगा एक्सप्रेस सीट के लिए खूब मारामारी हुई। इस ट्रेन के स्लीपर श्रेणी में पहले ही बुकिंग बंद हो गई थी। जनरल श्रेणी में सीट के लिए मारामारी रही। सप्ताह में एक दिन चलने वाली यह ट्रेन अब आठ नवंबर को चलेगी। स्लीपर में बुकिंग बंद है। बाकी श्रेणियों में लंबी वेटिंग चल रही है। ऐसे में बिहार जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। स्टेशन अधीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि लंबी दूरी की ट्रेनों में हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन त्योहार और चुनाव के चलते भीड़ और बढ़ी है।

दून से ‘पहाड़’ की पांच बस सेवाएं नहीं चल सकीं

देहरादून। पर्वतीय रूटों पर रोडवेज बसों का संकट बढ़ता जा रहा है। शनिवार को देहरादून से चलने वाली पांच बस सेवाएं नहीं चलीं। यात्रियों को बस स्टेशन से वापस लौटना पड़ा। कुछ यात्रियों को ढाई घंटे के इंतजार के बाद बस मिल पाई। बसों के संकट के कारण यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही हैं। रोडवेज पर्वतीय डिपो के पास 77 बसें हैं। इसमें करीब 15 बसें फिटनेस और मरम्मत के लिए वर्कशॉप में खड़ी हैं। रोजाना दैनिक बस सेवाएं ठप हो रही हैं। कभी टिहरी, उत्तरकाशी तो कभी पौड़ी और चमोली क्षेत्र के रूटों की बसें नहीं चल पा रही हैं। शनिवार को देहरादून स्थित रेलवे स्टेशन के बस अड्डे से तिलवाड़ा, देवाल, देवलकोट, श्रीनगर, हनोल, जानकीचट्टी की बस सेवा नहीं चलीं। यहां यात्रियों को बैरंग लौटना पड़ा। वहीं, बड़कोट, डामटा और पुरोला जाने वाले यात्रियों को ढाई घंटे के इंतजार के बाद बस मिल पाई। डिपो के सहायक महाप्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि कुछ बसें फिटनेस और कुछ मरम्मत के लिए खड़ी हैं। इससे दिक्कत आ रही हैं।

पहाड़-मैदान के यात्रियों को मिल सकेगी सुविधा

नई बसें मिलने के बाद रोडवेज बंद पड़ी कुछ दैनिक सेवाओं को शुरू कर सकता है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को सुविधा मिल सकेगी। रोडवेज के बेड़े में इस महीने से छह नई एसी बसें भी आएंगी, जिनको अनुबंध पर रखा जाएगा। यह बसें मैदानी रूट पर चलेंगी।

ऋषिकेश और हरिद्वार से जाने वाली ट्रेनों में भी भीड़

देहरादून ही नहीं, बल्कि ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की से बिहार या बिहार होकर अन्य राज्यों तक जाने वाली ट्रेनों में भी भीड़ है। ट्रेनों में यात्रियों को सीट नहीं मिल रही। हालांकि, रेलवे की ओर से त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिनमें कुछ सीटें उपलब्ध हैं। लेकिन, यात्रियों को राहत नहीं मिल पा रही है।

