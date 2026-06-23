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उत्तराखंड में मदरसा नाम से ही मान्यता, फीस और मिड डे मील पर भी अपडेट आया

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड एक जुलाई को भंग हो जाएगा। सरकार ने राहत दी है कि मदरसा नाम से ही मान्यता मिलेगी। आवेदन शुल्क और मिड डे मील पर भी अपडेट आया है।

उत्तराखंड में मदरसा नाम से ही मान्यता, फीस और मिड डे मील पर भी अपडेट आया

Big Update on Madrasas: उत्तराखंड में 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड भंग हो जाएगा। इस बीच मदरसा संचालकों के लिए राहत की खबर है। बोर्ड भंग होने के बाद शिक्षा विभाग से मदरसा नाम से ही जूनियर, हाईस्कूल और इंटर की मान्यता मिल जाएगी, यानी मदरसा नाम से ही मान्यता मिल सकेगी। पीएम पोषण योजना के तहत मिड-डे मील की सुविधा मिलती रहेगी। पुष्कर सिंह धामी सरकार की इस पहल के तहत प्रदेश के 452 मदरसा संस्थानों को भी शामिल किया गया है। संबंधित संस्थानों को नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

मदरसा बोर्ड एक जुलाई को भंग हो जाएगा और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अस्तित्व में आ जाएगा। प्राधिकरण की मान्यता के लिए प्रदेश में संचालित 452 मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता के साथ कई मानकों पर खरा उतरना होगा। मदरसा संचालकों को मदरसा नाम से मान्यता में दिक्कत हो रही थी और इस संबंध में प्राधिकरण, निदेशालय एवं मंत्री स्तर पर बताया गया था।

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अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने समीक्षा बैठक की,सोमवार को उन्होंने शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं प्राधिकरण को निर्देश जारी किए। जिसमें कहा गया कि मदरसों को मान्यता दिए जाने के कार्य में शिक्षा विभाग तेजी लाएं। मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता पर नियमों एवं मानकों के अनुरूप सुविधाएं मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्राधिकरण जल्द पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा, जिसे शासन से अनुमोदित कराना होगा। प्राधिकरण पीएम पोषण योजना के लाभ को शिक्षा विभाग को लिखेगा।

शुल्क निर्धारण जल्द

अल्पसंख्यक प्राधिकरण में आवेदन शुल्क एवं आवेदन को वेबसाइट जल्द ही लांच होगी। शासन स्तर पर तैयारियां अंतिम दौर में है। प्राधिकरण वेबसाइट लांच होते ही आवेदन ऑनलाइन लेना शुरू कर देगा। बिना शिक्षा विभाग एवं प्राधिकरण की मान्यता के बिना मदरसे नहीं चल पाएंगे।

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एकलव्य और अल्पसंख्यक स्कूलों में एक जैसी व्यवस्था

नैनीताल: एक जुलाई से प्रदेश के सभी एकलव्य विद्यालयों और अल्पसंख्यक बोर्ड से जुड़े शिक्षण संस्थानों में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। छात्रों को निर्धारित समान पाठ्यक्रम और मानकों के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी।

सरकार का उद्देश्य प्रदेश के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने कहा कि सभी छात्रों को समान अवसर और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा तक यदि चिह्नित संस्थान तय मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं लागू नहीं करते हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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