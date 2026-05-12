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उपनल कर्मियों को धामी सरकार का बड़ा तोहफा, अब समान वेतन के साथ बराबर DA भी मिलेगा

Gaurav Kala देहरादून
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सूत्रों के अनुसार डीए को लेकर जारी असमंजस को लेकर नए प्रस्ताव में तस्वीर साफ कर दी गई है। पहले माना गया था कि उपनल कर्मियों के लिए डीए को फिक्स कर दिया गया है।

उपनल कर्मियों को धामी सरकार का बड़ा तोहफा, अब समान वेतन के साथ बराबर DA भी मिलेगा

उत्तराखंड में समान कार्य समान वेतन के साथ उपनल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) भी स्थायी कर्मचारियों के समान ही मिलेगा। उपनल कर्मियों के मूल विभाग के साथ होने वाले अनुबंध के संशोधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंजूरी दे दी है।

कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने सोमवार को हिन्दुस्तान से बातचीत में इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि जल्द ही अनुबंध पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी विभाग समान वेतन के दायरे में आ रहे उपनल कर्मचारियों के साथ अनुबंध की प्रक्रिया को शुरू कर सकेंगे।

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नए प्रस्ताव से तस्वीर साफ

सूत्रों के अनुसार डीए को लेकर जारी असमंजस को लेकर नए प्रस्ताव में तस्वीर साफ कर दी गई है। पहले माना गया था कि उपनल कर्मियों के लिए डीए को फिक्स कर दिया गया है। उपनल कर्मियों के अनुबंध की शर्तों को संशोधित करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

सूत्रों के अनुसार कार्मिक विभाग ने उपनल कर्मियों की मांग पर पूर्व में जारी अनुबंध से उपनल की अकुशल से अधिकारी स्तर तक की सभी श्रेणियों को हटा दिया है। कर्मचारी जिस पद पर कार्यरत होगा, उसे उसका वेतन मानदेय के रूप में मिलेगा। इसी प्रकार किसी भी कर्मचारी को प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर नौकरी से हटाया नहीं जा सकेगा। किसी भी कार्रवाई में कर्मचारी को एक स्तर ऊंचे अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।

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केंद्र से बजट शीघ्र जारी करने का अनुरोध

समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने नई दिल्ली में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरन रिजिजू से भेंट की। मंत्री ने बताया कि राज्य में 2024-25 के 13 प्रोजेक्ट पर काम जारी है। उन्होंने केंद्र से लंबित बजट जल्द जारी करने का अनुरोध किया। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को 17 प्रस्तावित प्रोजेक्ट मंजूर करने की मांग की। छात्रवृत्ति से जुड़ीं विभिन्न योजनाओं का मुद्दा भी उठाया।

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गंगा की निर्मलता के लिए केंद्र से मिला आश्वासन

देहरादून। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने हरिद्वार कुंभ को देख गंगा की स्वच्छता-अविरलता के लिए राज्य को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर मंत्री ने पत्र भेजकर कहा कि 408.82 करोड़ की परियोजनाओं पर नमामि गंगे में वित्तीय मदद पर विचार किया जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स से रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


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