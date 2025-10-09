उत्तराखंड के मदरसों में फर्जीवाड़ा, पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों के नाम पर चल रहा बड़ा खेल; रेड में कई खुलासे

उत्तराखंड के मदरसों में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों के नाम पर बड़ा खेल किया जा रहा था। अधिकारियों की छापेमारी में कई राज खुले।

मदरसा बोर्ड भंग करने की उत्तराखंड सरकार की घोषणा के बाद मदरसों में हड़कंप है। इस बीच रुड़की के चार मदरसों में शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों ने बड़े स्तर पर छापे मारे, जिसमें कई खुलासे हुए। अधिकारियों को यह पता चला कि जो छात्र दो से तीन साल पहले पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनके नाम पर मिड डे मील का पैसा लिया जा रहा है। मिड डे मील के लाखों रुपया सीधे प्रबंधक के खाते में जमा पाए गए।

बुधवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक चंद्र शेट के नेतृत्व में दो टीम बनाकर शहर के चार मदरसों का औचक निरीक्षण किया गया। एक टीम तहसीलदार विकास अवस्थी के नेतृत्व में भंगेडी महावतपुर के मदरसा तूल आलीम पब्लिक स्कूल में पहुंची। टीम ने मदरसे के दस्तावेजों की जांच की गई तो बड़ी गड़बड़ी सामने आई।

पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों के नाम पर फर्जीवाड़ा जांच में पता चला कि दो साल पहले पढ़ाई छोड़ चुके छात्रों के नाम उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज हैं। इसके अलावा मिड डे मील के तीन लाख रुपये के चेक सीधे मदरसा मैनेजर के खाते में डाले गए थे। वहीं, मदरसा के पास बिल और राशन के कोई प्रमाण भी नहीं मिले।

दूसरी टीम ग्रीन पार्क स्थित मदरसा जामिया फैज-ए-आम में पहुंची। यहां उपस्थिति रजिस्टर में एक अक्टूबर के बाद अब तक बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। यहां पर पंजीकृत 75 छात्रों में से 20 से 25 बच्चे ही मिले। इन बच्चों को भी अय बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहीं यहां पर मिड डे मील के बर्तन से लेकर राशन तक सब गायब था।

इसी तरह ग्रीन पार्क स्थित मदरसा जामिया-को-दारूल फलां में जांच में 36 छात्रों का रिकार्ड मिला, जिसमें 23 छात्र कई साल पहले पढ़ाई छोड़ चुके थे। जबकि इन बच्चों के नाम पर मिड डे मील का लाभ लिया जा रहा था।