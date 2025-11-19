Hindustan Hindi News
उत्तराखंड फर्जी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र केस में बड़ा खुलासा, फैजान के यूपी तक फैले तार

Wed, 19 Nov 2025 11:10 AMGaurav Kala हल्द्वानी
नैनीताल जिले के वनभूलपुरा में फर्जी स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने का मुख्य आरोपी फैजान मिरकानी अरायनवीस नहीं था। इस बात का खुलासा पुलिस की जांच में हुआ है। वह कई साल से हल्द्वानी तहसील में अरायजनवीस की आड़ में लोगों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर मोटा पैसा कमा रहा था। उत्तराखंड से लेकर यूपी तक फैजान के तार जुड़े थे।

बीते दिनों कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के जनता दरबार में फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने आया था। कमिश्नर और पुलिस की संयुक्त छापेमारी के दौरान वनभूलपुरा निवासी फैजान मिरकानी के सीएचसी से कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए थे। इसके बाद तहसीलदार कुलदीप पांडे ने पुलिस को तहरीर देकर मामले में मुकदमा दर्ज कराया था।

रईस अहम और दिनेश संग फैजान का धंधा

पुलिस जांच में सामने आया कि फैजान अपने साथी रईस अहमद और ऊर्जा निगम कर्मी दिनेश के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज बनाने का धंधा चला रहा था। तीनों को जेल भेज दिया था। मंगलवार को एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एसएसपी डॉ.मंजूनाथ टीसी ने बताया कि विवेचना में पता चला है कि फैजान फर्जी अरायजनवीस बनकर लोगों को फंसाता था।

उत्तर प्रदेश के जमाने के प्रमाणपत्र भी बना डाले

एसएसपी ने बताया कि फैजान ने ऊर्जा निगम में कार्यरत दिनेश की मदद से उत्तर प्रदेश के समय तक के बिल निकलवाकर उनसे भी प्रमाणपत्र बनवाए थे। इसके लिए वह मुंहमांगी रकम लेते थे। कुमाऊं के साथ अब पूरे उत्तराखंड में इनके गिरोह की तलाश तेज हो गई है। एसएसपी के मुताबिक इनका नेटवर्क राज्य के बाहर भी हो सकता है।

फर्जीवाड़े से हड़कंप

फर्जी प्रमाणपत्रों का खुलासा होने के बाद हल्द्वानी तहसील में हड़कंप मचा हुआ है। तहसील में कार्य कर रहे सभी अरायजनवीस, स्टांप वेंडरों के साथ ही कॉमन सर्विस सेंटरों की जांच का निर्णय लिया है। बुधवार से जांच शुरू की जाएगी। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी व नाजर के नेतृत्व में 12 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है।

तहसीलदार कुलदीप पांडे ने बताया कि उनके और एसडीएम के स्तर से जांच कमेटी के कार्यों की मॉनिटरिंग की जाएगी। जांच के दौरान सभी वेंडरों के दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी। किसी भी वेंडर व सीएससी के दस्तावेज गलत पाए जाने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तहसील के माध्यम से दोषी लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे।

