मातृत्व अवकाश, इमरजेंसी लीव और भी कई भत्ते; उत्तराखंड में होमगार्डों के लिए बड़े ऐलान

संक्षेप: उत्तराखंड में होमगार्डों के लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं। इसमें मातृत्व अवकाश, 12 दिन इमरजेंसी लीव के साथ कई भत्ते भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला होमगार्डों को मातृत्व अवकाश, होमगार्डों को 12 दिन का आकस्मिक अवकाश और अन्य भत्ते देने की घोषणा की। सीएम ने सोमवार को होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस के मौके पर यह ऐलान किया। उन्होंने वर्दी भत्ता दोबारा लागू करने समेत होमगार्ड जवानों के लिए कुल सात घोषणाएं कीं। इनसे 5600 होमगार्डों को लाभ मिलेगा। इनमें 550 करीब महिला कर्मचारी भी शामिल हैं।

होमगार्ड के 63वें स्थापना दिवस पर ननूरखेड़ा में आयोजित रैतिक परेड का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड के जवान हर मौसम और हर परिस्थिति में पूरी निष्ठा और समर्पण से ड्यूटी करते हैं। वे यातायात प्रबंधन, कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ तमाम बड़े आयोजन संपन्न कराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सरकार भी समय-समय पर उनके हित में निर्णय लेकर उनके काम को सम्मान देती है।

होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्दी, भोजन समेत कई भत्ते बढ़ाने का ऐलान किया। ननूरखेड़ा में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभाग की स्मारिका 2025 और विभागीय कैलेंडर 2026 का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने सेवा प्रदत्त और दिवंगत होमगार्ड के आश्रितों को चेक भी वितरित किए।

आश्रितों को दी सहायता राशि मुख्यमंत्री ने ड्यूटी पर दिवंगत होमगार्ड देवेंद्र सिंह की पत्नी पूजा सिंह और धीरज कुमार की पत्नी मंजू देवी को दो-दो लाख रुपये के चेक दिए। इसके अलावा सेवा से अलग हो चुके होमगार्ड मुकेश कुमार, कंपनी कमांडर चतर सिंह और रोशन लाल को एक-एक लाख की सहायता राशि का चेक दिया गया।