Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़bhowali car accident kainchi dham pilgrims bareilly family shipra river fall
कैंची धाम जा रहे श्रद्धालुओं की कार गहरी खाई में गिरी, सास-बहू समेत तीन की मौत

कैंची धाम जा रहे श्रद्धालुओं की कार गहरी खाई में गिरी, सास-बहू समेत तीन की मौत

संक्षेप:

बरेली से कैंची धाम दर्शन के लिए जा रहे एक परिवार की कार भवाली के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी; इस दर्दनाक हादसे में सास-बहू सहित तीन महिलाओं की मौत हो गई और छह लोग घायल हुए हैं।

Dec 19, 2025 08:52 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नीरज जोशी। भवाली
share Share
Follow Us on

बरेली से कैंची धाम दर्शन करने जा रहे पर्यटकों की कार गुरुवार सुबह हल्द्वानी-अल्मोड़ा हाईवे पर भवाली के पास अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई से होकर शिप्रा नदी में जा गिरी। हादसे में सास बहू समेत तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मृतकों में 56 वर्षीय गंगा देवी पत्नी भूप राम, 26 वर्षीय बृजेश कुमारी पत्नी राहुल पटेल निवासी बरेली, 24 वर्षीय नैंसी गंगवार पुत्री जयपाल सिंह गंगवार निवासी पीलीभीत शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हादसा एक वाहन को पास देते समय कार के पिछले पहिए के नीचे पत्थर आने से हुआ। पुलिस के अनुसार, इज्जतनगर के मुड़िया चावड़ गांव से 35 वर्षीय राहुल पटेल अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ वाहन से कैंची धाम दर्शन करने जा रहा था। डाकारोली के पास सुबह करीब नौ बजे हादसा हुआ, जिसकी सूचना मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की टीम ने घायलों को रेस्क्यू कर सीएचसी पहुंचाया। सीएचसी चिकित्सा प्रभारी डॉ. रमेश कुमार ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले तीन महिलाओं की मौत हो गई थी। जबकि राहुल और उसका बेटा ऋषि पटेल, स्वाति, अक्षय, ज्योति और करन उर्फ सोनू घायल थे।

भवाली के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई कार खाई में गिरकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हादसे ने एक परिवार से उसकी मां, पत्नी तो दूसरे परिवार से उसकी बेटी छीनकर गहरा जख्म दे दिया। यदि समय रहते स्थानीय लोग और टैक्सी चालकों ने सक्रियता न दिखाई होती, तो ये जख्म और गहरे हो सकते थे। हादसे की जानकारी समय रहते पुलिस को देने से लेकर घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाने तक लोगों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। यही कारण है कि हादसे में घायल कई बच्चों, युवाओं को समय रहते अस्पताल तक पहुंचाया जा सका।

अल्मोड़ा हाईवे में हुए हादसे में कोतवाल प्रकाश सिंह मेहरा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके अलावा टैक्सी यूनियन व स्थानीय लोगों की तत्परता से रेस्क्यू कर वाहन से घायलों को बाहर निकाला गया। टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार आजाद ने बताया कि स्थानीय लोगों ने फोन कर उन्हें हादसे की जानकारी दी। जिसके बाद 30 से 40 टैक्सी यूनियन के सदस्य चालकों को लेकर वे मौके पर पहुंचे। जहां उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर घायलों और मृतकों के रेस्क्यू में मदद की गई। करीब एक घंटे से अधिक समय में सभी को खाई से सड़क तक लाकर 108 व टैक्सियों के माध्यम से सीएचसी भवाली पहुंचाया गया।

भवाली कार दुर्घटना की फॉरेंसिक जांच शुरू

अल्मोड़ा हाईवे में हुए कार हादसे के मामले में गुरुवार शाम को फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पहुंचकर जांच की। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आवश्यक नमूने एकत्र किए। कोतवाल प्रकाश सिंह मेहरा ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए तकनीकी पहलुओं से जांच की जा रही है।

मातम में बदला दर्शन का उल्लास

भयावह हादसे से कैंची धाम दर्शन का उल्लास मातम में बदल गया। हादसे में घायल लोगों को शाम तक पता नहीं था कि परिवार के तीन लोगों की जान चली गई। मुड़िया चावड़ के ओमेंद्र ने बताया कि उसका छोटा भाई राहुल पटेल किराना की दुकान चलाता है। परिवार ने कई माह पहले स्कार्पियो खरीदी थी। तब से परिवार चाहता था कि एक साथ कैंची दर्शन करने जाए। जाने योजना बनी तो दो दिन पहले गुजरात से राहुल के जीजा करन व दीदी ज्योति भी आ गए। दर्शन करने की मनौती पूरा होने की उम्मीद में निकले परिवार ने सोचा नहीं था रास्ते में ऐसा हादसा होगा।

कैंची आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन हो रहे दुर्घटनाग्रस्त

कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने का यह 15 दिनों में तीसरा मामला है। 10 दिसंबर की रात रामगढ़ में एक कार अनियंत्रित होकर करीब 100 फीट गहरी खाई में गिरने से एक बच्ची समेत दो लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 6 लोग घायल हो गए। जो मुक्तेश्वर से गाजियाबाद लौट रहे थे। इसके बाद 12 दिसंबर की सुबह रामनगर-कालाढूंगी के बीच गडप्पू के पास एक कार हादसे का शिकार हुई। इसमें जीजा-साली समेत चार लोगों की मौत हो गई थी। गुरुवार को भवाली में एक हादसे में अब तीन की जान चली गई। एक महीने के भीतर नैनीताल जिले में सड़क हादसों में 19 लोगों की जान जा चुकी है।

हादसे की वीडियो देखकर कांपा कलेजा

अस्पताल में जुटे परिचितों ने जब हादसे की वीडियो देखी तो उनका कलेजा कांप गया। वीडियो देखकर अस्पताल में जुटी परिवार की महिलाएं फूट-फूटकर रोने लगीं। परिवार के तीन लोगों की मौत से लोग रोते-बिलखते बदहवास रहे।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।