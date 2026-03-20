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Who is Ram Singh Kaida : भीमताल MLA राम सिंह कैड़ा बने मंत्री, ऐसा रहा छात्र नेता से कैबिनेट तक का सफर

Mar 20, 2026 11:15 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली कैबिनेट का लम्बे अंतराल के बाद शुक्रवार को विस्तार हो गया। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज लोक भवन में राम सिंह कैड़ा सहित 5 नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

Who is Ram Singh Kaida : भीमताल MLA राम सिंह कैड़ा बने मंत्री, ऐसा रहा छात्र नेता से कैबिनेट तक का सफर

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली कैबिनेट का लम्बे अंतराल के बाद शुक्रवार को विस्तार हो गया। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज लोक भवन में राम सिंह कैड़ा सहित 5 नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

भीमताल से भाजपा विधायक राम सिंह कैड़ा ने 1992 से राजनीतिक सफर शुरू किया। वे 1993 में एमबीपीजी कॉलेज में छात्रसंघ अध्यक्ष रहे। राज्य आंदोलन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2003 से 2008 तक रहे वे पंचायत राजनीति में सक्रिय रहे। 2012 में कांग्रेस के टिकट से विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन हार मिली।

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2017 में पहली बार बने निर्दलीय विधायक

2017 में जब कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वे भीमताल विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। 2021 में भाजपा की ली सदस्यता ली। 2022 में भीमताल विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और 38.69 प्रतिशत वोट से जीत दर्ज कर विधायक बने। राम सिंह कैड़ा का जन्म नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक के कैड़ा गांव में 15 मार्च 1974 को हुआ था।

राम सिंह कैड़ा के अलावा पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में शामिल हुए आज जिन चार और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है उनमें मदन कौशिक, खजान दास, भरत चौधरी और प्रदीप बत्रा शामिल हैं।

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अगली साल होंगे विधानसभा चुनाव

बता दें कि, उत्तराखंड में लम्बे समय से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं चल रही थीं। वर्तमान सरकार के चार वर्ष पूरे होने के बाद अब ये विस्तार क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।

लंबे समय से खाली पड़े थे 5 पद

उल्लेखनीय है कि राज्य कैबिनेट में पिछले लंबे समय से कुल पांच पद खाली पड़े थे। इनमें से तीन पद पिछली सरकार से रिक्त चल रहे थे, जबकि दो पद वर्तमान सरकार में मंत्री चंदन रामदास के निधन और प्रेम चंद अग्रवाल के त्यागपत्र से रिक्त हुए हैं। इस तरह कुल 5 पद कैबिनेट में रिक्त हैं।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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