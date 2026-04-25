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उत्तराखंड में आज से होगी भवन गणना, गलत जानकारी देने पर चलेगा मुकदमा

Apr 25, 2026 09:45 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड में डिजिटल जनगणना 2027 के पहले चरण में भवन गणना का काम आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए राज्यभर में 27 हजार कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। जनगणना निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने शुक्रवार को देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भवन गणना के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

उत्तराखंड में आज से होगी भवन गणना, गलत जानकारी देने पर चलेगा मुकदमा

उत्तराखंड में डिजिटल जनगणना 2027 के पहले चरण में भवन गणना का काम आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए राज्यभर में 27 हजार कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। जनगणना निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने शुक्रवार को देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भवन गणना के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पूरे राज्य को 29,567 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स में विभाजित कर उनके डिजिटल मानचित्र तैयार किए गए हैं। इन मानचित्रों का उपयोग प्रगणक फील्ड कार्य के दौरान करेंगे। उन्होंने कहा कि भवनों की गणना का काम पूरी तरह डिजिटल होगा।

हर द्वार दस्तक अभियान

जनगणना निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि हर द्वार, दस्तक अभियान के तहत भवनों की गणना का काम 24 मई तक चलेगा। इस दौरान प्रगणक प्रत्येक घर और भवन का दौरा कर 33 प्रश्नों के माध्यम से सुविधाओं एवं परिसंपत्तियों से संबंधित डेटा एकत्र करेंगे।

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गलत सूचना देने पर होगा मुकदमा

जनगणना निदेशक ईवा श्रीवास्तव ने कहा कि भवन गणना करने वाले कर्मचारी को अगर कोई गलत सूचना देता है या फिर कोई अपने मकान पर नंबर डालने से रोकता है तो जनगणना अधिनियम के तहत इस मामले में सीधे मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में गलत सूचना देने या कार्य करने से रोकना दंडनीय अपराध है।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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