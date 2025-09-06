beware online fraud one rupee transaction सावधान! एक रुपया मांग खाता खाली कर रहे साइबर ठग, कहीं आपके पास तो नहीं आया ऐसा मैसेज, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
सावधान! एक रुपया मांग खाता खाली कर रहे साइबर ठग, कहीं आपके पास तो नहीं आया ऐसा मैसेज

साइबर ठगों ने लोगों को ठगने का नया तरीका निकाला है, जिसमें वे सिर्फ 1 रुपए का लेन-देन करके लोगों के बैंक खाते की जानकारी हासिल कर लेते हैं और फिर पूरा खाता खाली कर देते हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, संतोष जोशी। हल्द्वानीSat, 6 Sep 2025 06:41 AM
साइबर अपराधियों ने लोगों की जमा पूंजी हड़पने का नया तरीका इजाद कर लिया है। अब ठग ओटीपी मांगने के बजाय सिर्फ एक रुपये भेजने की बात कहकर पूरा खाता साफ कर दे रहे हैं। ठगों के इस नए पैतरों में कई लोग फंसकर जीवनभर की कमाई खो चुके हैं।

पहले एक रुपये की करते हैं डिमांड

साइबर विशेषज्ञ और सीओ रामनगर सुमित पांडे ने बताया कि ठग काफी प्रशिक्षित होते हैं। वे सबसे पहले लोगों को झांसे में लेने के लिए बीमा पॉलिसी, किराया, सिम या एटीएम एक्टिवेशन जैसी चीजों को लेकर फोन करते हैं। फिर वे परीक्षण के लिए एक रुपये भेजने को कहते हैं, ताकि यह लगे कि वे कोई साधारण ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ना कि धोखाधड़ी। कुमाऊं आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि जैसे ही ठग के झांसे में आकर पीड़ित व्यक्ति एक रुपया यूपीआई या अन्य नेट बैंकिंग से भेजता है, साइबर अपराधी उस मोबाइल नंबर या खाते की अहम जानकारी निकाल लेते हैं।

केस-1: हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के टीपी नगर में बीमा पॉलिसी के नाम पर सेना के एक जवान को 10 अगस्त को फोन आया। पॉलिसी एक्टिवेशन के नाम पर कुछ धनराशि जमा करने कहा गया। ठग ने सबसे पहले जवान से एक रुपये भेजने को कहा। एक रुपये भेजते ही कुछ देर में 57 हजार रुपये जवान के खाते से कट गए।

केस-2: बनबसा निवासी एक कारोबारी के पास ऑनलाइन ऑर्डर के नाम पर फोन आया। सामान ऑर्डर के बाद जब व्यापारी ने पेमेंट के लिए कहा, तो ठग ने कहा कि पैसे ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं। व्यापारी से एक रुपये डालने को कहा गया। विश्वास में आकर एक रुपये व्यापारी ने भेजा तो उसके खाते से 29 हजार रुपये उड़ा लिए।

ठगी से बचने को क्या करें

  • किसी अनजान को कोई रकम या दस्तावेज ना भेजें। खासकर जब संदिग्ध कारण हो।
  • किसी भी लिंक पर क्लिक न करें, वे खतरनाक ऐप या वेबसाइट तक आपको ले जा सकते हैं।
  • बैंक, बीमा कंपनी या सेवा प्रदाता से जुड़े ऐसे अनुरोध असल में आधिकारिक तरीके सही से जांचें।
  • हमेशा टू-स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करना
  • मोबाइल पर चलने वाले सभी ऐप को अपडेट रखना जरूरी है।
  • यूपीआई या नेट बैंकिंग में मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें।

