पिथौरागढ़ में 22 साल का प्रेमी 40 वर्षीय महिला को भगा ले गया, परिवार नहीं माना तो मार डाला

बेरीनाग की लापता 40 वर्षीय महिला की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया कि 22 वर्षीय प्रेमी और उसके परिवार ने शादी का विरोध होने पर महिला की रामगंगा नदी में फेंककर हत्या कर दी, जिसके बाद प्रेमी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

Dec 12, 2025 08:42 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
बेरीनाग की लापता महिला के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। 40 वर्षीय महिला को 22 साल का प्रेमी युवक शादी का वादा कर भगा ले गया था, लेकिन जब युवक का परिवार नहीं माना तो उन्होंने महिला की नदी में फेंककर हत्या कर दी। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी प्रेमी युवक, उसके पिता, और दो ताऊ गिरफ्तार किए हैं।

पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति ने राजस्व पुलिस में तहरीर देकर 40 वर्षीय बहू की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। महिला दो बच्चों की मां थी और पति शहर में नौकरी करता है। महिला 12 सितंबर से लापता थी। तहरीर के एक माह बाद प्रकरण राजस्व से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया गया। जांच में सामने आया कि महिला का 22 वर्षीय विजय प्रसाद निवासी किसमिला कपकोट (बागेश्वर) के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी करने के बहाने युवक महिला को भगा ले गया। युवक महिला को लेकर घर पहुंचा। उसके परिजनों ने रिश्ते पर आपत्ति जताई। जबकि युवक और महिला साथ रहने में अड़े रहे।

आरोप है कि विजय प्रसाद के परिजनों ने षड्यंत्र के तहत 16 सितंबर को नाचनी में महिला की नदी में फेंक हत्या कर दी। आरोपियों की निशानदेही पर रामगंगा नदी किनारे से महिला का बैग, तस्वीर, एक स्वेटर और दुपट्टा बरामद हुआ है। पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में 22 वर्षीय विजय प्रसाद, उसके पिता 42 वर्षीय रमेश राम, ताऊ 43 वर्षीय हरीश और 45 वर्षीय बलवंत राम को दबोचा। महिला से प्रेम प्रसंग से नाराज युवक के परिजनों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मामले में युवक समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिला का शव अभी बरामद नहीं हुआ है।

इंस्टाग्राम पोस्ट से हत्थे चढ़े आरोपी

बेरीनाग निवासी महिला को अपने से करीब 18 साल कम उम्र के युवक से दिल लगाने की सजा मौत के रूप में मिली। दो बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ महिला अपने घर से निकल तो गई, लेकिन युवक के परिजनों ने दोनों का रिश्ता स्वीकार नहीं किया। पुलिस इंस्टाग्राम पोस्ट की मदद से हत्यारोपियों तक पहुंची। हालांकि आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिर में पुलिस हत्या का राज उगलवाने में कामयाब रही।

बेरीनाग प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार गंगवार ने बताया कि क्षेत्र की महिला और कपकोट के विजय प्रसाद का करीब एक वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हुई थी। पुलिस के अनुसार, इस वारदात से छह महीने पहले भी विजय महिला को भगाकर ले गया था। तब दोनों बिंदुखत्ता में मिले थे। उस समय दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया था और महिला अपने घर लौट आई थी। इसके बाद भी युवक और महिला के बीच प्रेम संबंध चलते रहे। फिर 12 सितंबर को युवक फिर से महिला को भगा ले गया। दोनों पहले मुनस्यारी घूमने गए। कुछ दिन घूमने के बाद युवक महिला को लेकर जब अपने घर पहुंचा, तो युवक के परिजनों ने महिला के विवाहिता होने और उससे उम्र में बड़ी होने के कारण रिश्ते को लेकर आपत्ति जताई। परिवार वालों ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला वापस अपने घर जाने को तैयार नहीं हुई। मृतका का पति शहर में नौकरी करता है।

बड़ी मुश्किल से टूटे आरोपी

आरोप है कि शुरुआत में मामले की जांच में राजस्व पुलिस का रवैया ढीला रहा। जब एक महीने बाद जांच बेरीनाग थाना पुलिस के पास आई, तो पुलिस ने कॉल डिटेल, सोशल मीडिया चैटिंग और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश शुरू की। प्रेमी युवक शुरू दिन से पुलिस की राडार में था। सबूत पुख्ता होने के बाद पुलिस ने आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने हत्याकांड का खुलासा किया।

