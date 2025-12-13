Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़berinag love story married woman youth four families shattered dna report awaits
शादीशुदा महिला को आधी उम्र के लड़के से हुआ प्यार, इस रिश्ते ने छीनीं 4 घरों की खुशियां

संक्षेप:

पिथौरागढ़ के बेरीनाग में विवाहित महिला और उससे आधी उम्र के युवक के प्रेम प्रसंग के चलते चार परिवार उजड़ गए हैं और महिला का शव बनबसा में मिलने के बाद पुलिस को अब डीएनए जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके चलते युवक के पिता समेत तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं।

Dec 13, 2025 07:58 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
share

प्रेम, इश्क, महोब्बत कहने को तो अलग-अलग शब्द हैं, लेकिन इन्हें एक सुखद एहसास के तौर पर देखा जाता है, जो लोगों की जीवन में खुशियां लेकर आता है। लेकिन बेरीनाग में एक विवाहिता और उससे करीब आधी उम्र के युवक की प्रेम कहानी ने एक, दो नहीं बल्कि चार घरों की खुशियां उजाड़ने का काम किया है। महिला की जाने के बाद दो बच्चों के सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया है और परिवार बिखर गया है। वहीं युवक के पिता और दो ताऊ की गिरफ्तारी के बाद तीन घरों में भी वर्तमान में अब दुःख, चिंता के सिवाय कुछ नहीं है।

बनबसा में बरामद हुआ महिला का शव

पिथौरागढ़ के बेरीनाग के विवाहित महिला और युवक के प्रेम प्रसंग मामले में पुलिस ने एक शव भी बरामद किया है। पुलिस को अब डीएनए जांच रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीते सात अक्तूबर को बनबसा बेराज में एक महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि उक्त शव बेरीनाग से लापता हुई महिला से बिल्कुल मेल खाता है। एसपी रेखा यादव ने बताया कि बरामद शव का हुलिया लापता महिला से मिलाया। पुष्टि के लिए डीएनए जांच कराई जा रही है।

बॉलीवुड फिल्म से जोड़ी जा रही घटना

महिला और युवक की प्रेम कहानी को कुछ लोग बालीवुड की फिल्म दे दे प्यार दे (2) से भी जोड़कर देख रहे हैं। फिल्म की कहानी में भी बेटी के प्रेमी को खुद की उम्र का पाकर माता-पिता दोनों को अलग-अलग करने की खूब तरकीब खोजते हैं।

चिंता ने पिता को सलाखों के पीछे पहुंचाया

एकलौते बेटे के भविष्य की चिंता ने एक पिता को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। जब युवक खुद की मां की उम्र की महिला को प्रेमिका को घर लेकर पहुंचा तो पिता रमेश राम ने दोनों को समझाने का बहुत प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक दोनों ही मानने को तैयार नहीं हुए।

