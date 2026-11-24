धामी सरकार महिलाओं को दिसंबर में देगी 10 हजार, अगली सरकार के ‘खाते’ से दूसरी किस्त
धामी सरकार ने हाल ही में बैंणी-भुली योजना का ऐलान किया था। अब सरकार का कहना है कि दिसंबर में पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपए ग्रामीण महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे।
Beni Bhuli Yojana: उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार जल्द ‘बैणी-भुली योजना’ की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत अगले माह दिसंबर में पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त जारी की जाएगी। योजना के तहत सरकार कुल 20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में देगी। इसका लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को ही मिलेगा।
सोमवार को यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की कुल पांच लाख 23 हजार महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बैणी-भुली योजना उन महिलाओं को सीधा आर्थिक संबल देगी, जो स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण आजीविका मिशन और विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़कर अपने परिवार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के निर्माण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही हैं। सरकार का प्रयास है कि महिलाओं को आर्थिक सहयोग के साथ आजीविका के बेहतर अवसर मिलें। उन्होंने कहा कि महिला कल्याण और सशक्तीकरण के लिए प्रदेश सरकार ने हालिया वक्त में कई निर्णय लिए हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, स्वास्थ्य और खेल सेक्टर में लिए गए फैसले मिसाल बने हैं।
कितना खर्च आएगा
बैणी-भुली योजना की पहली किस्त में सरकार के खजाने से कुल 523 करोड़ रुपये की राशि सीधे महिलाओं के खातों में जाएगी। चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली सरकार के ऊपर दूसरी किस्त के रूप में इतने ही रुपये देने का दबाव रहेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड की प्रत्येक बेटी को शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें। प्रत्येक महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने।
शहरी महिलाओं के लिए भी आएगी योजना
मंत्री ने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बैणी-भुली योजना सरकार के इन प्रयासों को और अधिक गति प्रदान करेगी। शहरी क्षेत्र की महिलाओं के योजना में शामिल करने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर उनके लिए सरकार शीघ्र योजना लेकर आएगी।
बड़ा राजनीतिक दांव
प्रदेश की मातृशक्ति के सहयोग और सशक्तीकरण के लिए घोषित बैणी-भुली योजना को धामी सरकार के बड़े राजनीतिक दांव के रूप में देखा जा रहा है। उत्तराखंड में महिलाओं मतदाताओं को प्राथमिकता देना राजनीतिक दलों के लिए रणनीतिक के रूप से भी जरूरी है। आंगनबाड़ी, आशा कर्मचारी, भोजनमाताओं और शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय भी सरकार बढ़ाने जा रही है। इनकी संख्या 75 हजार के करीब है। मुख्यमंत्री धामी ने दिसंबर से सभी को बढ़ा हुआ मानदेय देने की घोषणा की है।
दूसरी किस्त, अगली सरकार के ‘खाते’ से
योजना की शेष 10 हजार रुपये की दूसरी किस्त का भुगतान अगली सरकार ही करेगी। संभावना जताई जा रही है कि वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनवरी के पहले सप्ताह में आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में दिसंबर में पहली किस्त जारी करने के बाद इस सरकार के लिए आचार संहिता से पहले दूसरी किस्त जारी करना मुश्किल होगा।
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