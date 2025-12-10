वनभूलपुरा रेलवे भूमि पर SC फैसले से पहले सपा नेता ने शुरू की 'प्रार्थना', इमाम सहित 15 पर ऐक्शन

संक्षेप: वनभूलपुरा रेलवे भूमि पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। इससे पहले इमाम सहित 15 पाबंद। उत्तराखंड प्रभारी और सपा नेता मतीन सिद्दीकी ने लोगों से अपील की है कि वे उनके साथ प्रार्थना करें कि किसी जमीन न छीनी जाए।

हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। इसे देखते हुए सुरक्षा चाक-चौबंद कर इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। फैसले से पहले पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए इमाम सहित 15 को पाबंद किया है। उत्तराखंड प्रभारी और सपा नेता मतीन सिद्दीकी ने लोगों से अपील की है कि वे उनके साथ प्रार्थना करें कि किसी जमीन न छीनी जाए। उधर, शांति व्यवस्था के लिए मंगलवार को पूरे क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने फ्लैग मार्च निकाला। वनभूलपुरा के कोर क्षेत्र को जीरो जोन घोषित किया गया है। पुलिस और पीएसी के अलावा रेलवे के कई मंडलों से यहां फोर्स पहुंच गया है। पूरे जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

मंगलवार को हल्द्वानी रेलवे स्टेशन में पुलिस, पीएसी, आईआरबी, आरपीएफ, जीआरपी के जवान और अफसरों को एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने ब्रीफ किया। जवानों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं रेलवे स्टेशन, गफूर बस्ती, लाइन नंबर-17, इन्द्रानगर बड़ी रोड, इन्द्रानगर छोटी रोड, लाइन नंबर-16, बिलाली मस्जिद, लाइन नंबर-8 से चोरगलिया रोड से होकर थाना वनभूलपुरा तक अत्याधुनिक असलहों, हेलमेट, डंडे, बॉडी प्रोटेक्टर से लैस होकर फ्लैग मार्च निकाला गया। रेलवे के मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन श्रीवास्तव बरेली, गोरखपुर, बनारस मंडल से फोर्स लेकर हल्द्वानी पहुंचे हैं। एसएसपी डॉ.मंजूनाथ टीसी ने जनता से सहयोग की अपील की है।

अफवाहों से बचने, शांति बनाए रखने की अपील वनभूलपुरा प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। डीएम ललित मोहन रयाल ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा योजना लागू कर दी गई है। क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना या अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। मंगलवार को एडीएम विवेक राय, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान और एसडीएम राहुल शाह ने रेलवे व पुलिस अधिकारियों संग वनभूलपुरा क्षेत्र का पैदल निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

प्रार्थना करें कि किसी का घर न उजड़े: मतीन सपा के उत्तराखंड प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने लोगों से अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आए, उसे पूरी शांति के साथ स्वीकार करें। कहा कि क्षेत्रवासी किसी प्रकार की खुशी या नाराजगी का प्रदर्शन न करें और प्रार्थना करें कि किसी का घर न उजड़े। मतीन ने यह भी आशा जताई कि यदि हटाने के आदेश हों, तो पुनर्वास का निर्देश भी दिया जाए।

इमाम सहित 15 पाबंद वनभूलपुरा प्रकरण में सुप्रीम फैसले से पहले पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बिलाल मस्जिद के इमाम मोहम्मद आसिम कासमी सहित 15 लोगों को निजी मुचलके पर पाबंद किया है। वहीं पूर्व में हिंसा और उपद्रव के 15 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने मंगलवार को बताया कि सुरक्षा के लिहाज से पिछले 24 घंटे से ऐसे लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है जो क्षेत्र में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। पूर्व में हिंसा और उपद्रव भड़काने के 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दो मस्जिदों के इमाम समेत 15 लोगों को नोटिस तामील कराए गए हैं।

यह है रेलवे का दावा रेल विभाग ने दावा किया है कि 4365 घर अतिक्रमण की जद में हैं, जिन्हें लेकर कार्रवाई होनी है। हालांकि स्थानीय लोग इसे अतिक्रमण नहीं बताते। अतिक्रमण की जद में करीब 50 हजार की आबादी के आने का अनुमान जताया जा रहा है। पुलिस ने मस्जिद कमेटियों और स्थानीय गणमान्य लोगों से सहयोग की अपील की है।