ज्यादा कैलोरी की वजह से इंसानों पर हमला कर रहे भालू? फलों से अनिद्रा मुख्य वजह; चौंकाने वाली रिसर्च
हिमालयी राज्यों में पिछले कुछ समय से भालुओं के हमलों की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की और पाया कि ज्यादा कैलोरी की वजह से भालू उत्पात मचा रहे हैं। फलों से अनिद्रा मुख्य वजह है।
हिमालयी क्षेत्रों में भालुओं का बदलता व्यवहार नई मुसीबत बन गया है। उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों में बीते साल शीत निद्रा में न जाकर भालुओं ने इंसानों पर हमलों का नया रिकॉर्ड बनाया। इसकी मुख्य वजह उनके भोजन में शामिल फल हैं। रिसर्च के अनुसार, भालू के पारंपरिक भोजन बांज, काफल, हिंसालू आदि में कमी आई है। अब वे जंगलों से निकलकर बागवानी क्षेत्रों और खेतों की ओर बढ़ रहे हैं।
दरअसल, हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की वजह से जंगलों में कंदमूल और शिकार में कमी आई है। इस कारण भालू आबादी वाले इलाकों में जाकर सेब, खुबानी, पपीता, अमरूद खा रहे हैं। अत्यधिक ऊर्जा देने वाले इन फलों से भालुओं की शीतनिंद्रा का क्रम गड़बड़ाया है और वह अब पूरे साल न सोकर मानव बस्तियों में उत्पात मचा रहे हैं।
वैज्ञानिकों के सर्वे में खुलासा
जूलॉजिकल सर्वे और भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों के शोध में सामने आया है, यह बदलाव न केवल भालुओं के व्यवहार में आया है, बल्कि मानव-वन्यजीव संघर्ष के बढ़ने का भी संकेत है। शोध मैमालियन बायोलॉजी जर्नल में छपा है। अध्ययन अनुसार, भालू के पारंपरिक भोजन बांज, काफल, हिंसालू आदि में कमी आई है। अब वे जंगलों से निकलकर बागवानी क्षेत्रों और खेतों की ओर बढ़ रहे हैं।
फल वाले क्षेत्र बन रहे भालू की पहली पसंद
भालू की पसंद फल पट्टी बन रही है। हिमाचल के लाहौल, कुल्लू, किन्नौर, मंडी और सिरमौर में भी सेब के बागानों में भालुओं की आवाजाही दर्ज की गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, हार्दिक, मोरी और चकराता आदि में सेब के बगीचों में भालुओं की आवक और हमले के कई मामले सामने आए हैं।
68% ऊर्जा फलों से
हिमालयी क्षेत्र के 500 से अधिक भालुओं पर किए गए शोध से पता चला है कि भालू शीतनिंद्रा से पहले अपनी ऊर्जा का 68 प्रतिशत हिस्सा फलों से ले रहे हैं। इस कारण उनकी नींद बाधित हुई है और नवंबर में सोने चले जाने वाले भालू पिछले पूरे साल उत्पात मचाते रहे।
इंसानों पर हमले बढ़ रहे
जीव विज्ञानियों के अनुसार, भालुओं का यह बदला हुआ खान-पान उन्हें इंसानी बस्तियों के करीब ला रहा है। जहां एक ओर उन्हें इन फलों से अधिक ऊर्जा मिल रही है, वहीं दूसरी ओर मानव-वन्यजीव संघर्ष का जोखिम भी तेजी से बढ़ रहा है।
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