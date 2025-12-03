Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Bear Threat Forces School Timing Shift in Uttarakhand 10 Lakh Relief for Injured
भालू के डर से इस राज्य में स्कूल टाइमिंग बदली, खरीदे जाएंगे बियर स्प्रे; घायलों को 10 लाख

भालू के डर से इस राज्य में स्कूल टाइमिंग बदली, खरीदे जाएंगे बियर स्प्रे; घायलों को 10 लाख

संक्षेप:

उत्तराखंड के गढ़वाल में जंगली जानवरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि सरकार ने अहम निर्णय लिए हैं। भालू के डर से स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया गया है। बियर स्प्रे खरीदे जाएंगे। गंभीर घायलों को  10 लाख मुआवजा।

Wed, 3 Dec 2025 08:35 AMGaurav Kala देहरादून
share Share
Follow Us on

पहाड़वासी इन दिनों भालू और बाघ-गुलदार के आतंक के कारण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में आए दिन भालू और गुलदार के हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं। 4 साल का मासूम आंगनबाड़ी से लौट रहा था, गुलदार ने झपट्टा मार उसे घायल कर दिया। मां के कारण उसकी जान बच सकी। भालुओं का आतंक भी चरम पर है। गंभीर रूप से घायल होने वाले लोगों के इलाज के लिए तीन लाख के बजाय दस लाख रुपये मिलेंगे। आयुष्मान कार्ड वालों को भी अब इलाज का पैसा मिलेगा। साथ ही वन विभाग के लिए बियर स्प्रे खरीदे जाएंगे। स्कूलों का समय भी एक घंटा आगे बढ़ाया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राज्य में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष के मद्देनजर वन मुख्यालय में हुई बैठक में कई फैसले लिए गए। प्रमुख मुख्य वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्रा ने बताया कि भालू और गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त टीमें तैनात की जाएंगी। रुद्रप्रयाग व अन्य जिलों के प्रभावित गांवों में पहले चरण में झाड़ियों का कटान, स्कूलों की सुरक्षा और रात्रि गश्त की व्यवस्था होगी। बैठक में बताया गया कि मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए 7.32 करोड़, स्थानीय व्यक्तियों की तैनाती योजना के लिए 30.80 लाख और नवाचार के लिए 36.25 लाख आवंटित किए गए हैं।

ये भी पढ़ें:ग्लेशियर पिघलकर भिलंगना नदी ले चुकी विकराल रूप, दूसरी 'केदारनाथ त्रासदी' का डर!
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में माइनस 12 डिग्री पारा, बर्फबारी के बीच इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

बियर स्प्रे खरीदे जाएंगे

तय किया गया कि भालुओं को भगाने के लिए वन विभाग बियर स्प्रे खरीदेगा। ये शिमला मिर्च का स्प्रे होता है जो भालुओं की आंखों में हल्की जलन करता है।

अहम निर्णय और निर्देश

रुद्रप्रयाग जिले में भालू की आवाजाही के कारण स्कूलों का समय एक घंटा आगे बढ़ाया जाए। वनकर्मी क्षेत्र में नियमित गश्त करें और गांवों में रहें। मानव-वन्यजीव संघर्ष में घायल लोगों को चिकित्सालय पहुंचाने के लिए विभाग बजट देगा। जिलाधिकारियों के समन्वय से प्रभावित क्षेत्रों में खुले कूड़े का निस्तारण करवाया जाएगा। फायर वॉचर और फील्ड कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती होगी। फॉक्स लाइट, बुश कटर, सोलर लाइट, पिंजरों की खरीद होगी। भालू प्रभावित क्षेत्रों में मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल की अध्यक्षता में अध्ययन किया जाएगा।

आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी

पौड़ी। कोट ब्लाक के आंगनबाड़ी केंद्र देवार से घर लौट रहे बच्चे पर गुलदार के हमले के बाद क्षेत्र में दशहत का माहौल है। घटना के बाद क्षेत्र के छह आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन दिन का अवकाश घोषित की गई है। डीपीओ पौड़ी देवेंद्र थपलियाल ने बताया कि इनमें देवार, वड्डा, चमना, कांडा, नवन व बुरांसी आंगनबाड़ी केंद्र शामिल हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Uttarakhand Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।