Bear Breaks Into School Snatches Child Crying Students Ordeal Caught on Video
स्कूल का दरवाजा तोड़कर भालू ने मासूम को उठाया, रोते-बिलखते बच्चों की आपबीती का वीडियो

संक्षेप:

उत्तराखंड के चमोली में आज सुबह भालू स्कूल में घुसकर मासूम बच्चे को उठाकर ले गया. शिक्षकों और बच्चों ने उसकी जान बचाई। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बच्चे रोते-बिलखते आपबीती सुना रहे हैं।

Dec 22, 2025 02:25 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, चमोली
उत्तराखंड के गढ़वाल में भालू का आंतक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार सुबह भालू स्कूल में घुस गया। दरवाजा तोड़कर उसने मासूम को उठा लिया और घसीटकर ले गया। शिक्षकों और अन्य बच्चों ने जान की बाजी लगाकर बच्चे को झाड़ियों से जिंदा बचाया। भालू के हमले में बच्चे की छाती और पीठ पर चोट के गंभीर निशान हैं। एक बच्ची भी भालू के हमले में घायल हुई है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में बच्चे रोते-बिलखते नजर आ रहे हैं।

घटना सोमवार सुबह पोखरी के हरिशंकर जूनियर हाई स्कूल में घटी। स्कूल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कक्षा छह का छात्र आरव अचानक भालू के हमले का शिकार हो गया। स्कूल परिसर में भालू को देखकर बच्चे बुरी तरह घबरा गए। कुछ बच्चे डर के मारे कमरों में छिप गए, वहीं भालू ने कमरे का दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की।

अपने साथी पर भालू को हमला करता देख कुछ बच्चों और शिक्षकों ने हिम्मत दिखाई और शोर मचाते हुए आरव को बचाने के लिए दौड़ पड़े। सभी के साहस से आरव की जान तो बच गई, लेकिन वह बुरी तरह सहम गया। इस घटना के बाद स्कूल में दहशत का माहौल है। बच्चे रोते-बिलखते नजर आए और सभी डरे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि दो दिन पहले इसी स्कूल के एक छात्र पर रास्ते में भालू ने हमला किया था और अब भालू सीधे स्कूल परिसर में पहुंच गया।

वन प्रहरियों की सुरक्षा में बच्चे

भालू के बढ़ते आतंक को देखते हुए थानो वन रेंज ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। पहाड़ी इलाकों में अब बच्चों को वन प्रहरियों के साथ स्कूल भेजा जा रहा है। कुछ दिन पहले गडूल पंचायत के कमेठ (सोड) गांव में खेत में घास लेने गई एक महिला पर दो भालुओं ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है।

इस खतरे को देखते हुए थानो वन रेंज ने वन प्रहरियों की छह सदस्यीय टीम बनाई है। यह टीम भालू संभावित इलाकों में स्थित स्कूलों तक बच्चों को सुरक्षित पहुंचा रही है। साथ ही जंगल में घास और लकड़ी लेने जाने वाली महिलाओं के साथ भी वन प्रहरी जा रहे हैं। भालू के खतरे वाले क्षेत्रों में सोलर लाइट लगाई गई हैं और भालू को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया है।

