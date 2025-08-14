सावधान! स्क्रब टायफस ने हिमाचल के बाद दून में पांव पसारे; कितनी खतरनाक है बीमारी?

बीते दिनों पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में इस बीमारी के चलते 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आइए इस बीमारी के बारे में जानते हैं कि कैसे फैलती है और ये कितनी घातक है…

हिमाचल में स्क्रब टाइफस से 3 मौतें हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में रविवार को स्क्रब टाइफस बीमारी से एक और मौत हो गई। इससे पहले दो और मरीजों की मौत हुई थी। इस तरह इस बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या तीन हो गई है। इन मौतों और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में बढ़ते मरीजों की संख्या के चलते सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। आगे जानिए इस बीमारी के बारे में।

इन कीटों के जरिए ऐसे फैलती है बीमारी स्क्रब टायफस एक तरह का संक्रामक रोग है। ये एक खास तरह के कीट (चिगर माइट) के काटने से फैलता है। ये कीट इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से देखना मुश्किल होता है। ये कीट खासतौर पर झाड़ियों, घास और खेतों में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि ये कीट को इस बीमारी को पहुंचाने का जरिया हैं।

दरअसल बीमारी की वजह, इन कीटों के अंदर रहने वाले ओरिएंटिया त्सुत्सुगामुशी (Orientia tsutsugamushi) नामक बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया चिगर माइट के शरीर में रहते हैं।जब यह माइट इंसान को काटता है, तो बैक्टीरिया खून में पहुंच जाते हैं और संक्रमण फैल जाता है।

जानिए कितनी घातक है ये बीमारी ब्रिटानिका के मुताबिक संक्रमित माइट के काटने के लगभग 10 से 12 दिन बाद व्यक्ति स्क्रब टाइफस से बीमार पड़ जाता है। समय पर इलाज न मिलने पर फेफड़े, दिमाग, दिल और किडनी तक प्रभावित हो सकते हैं।

इलाज न किए जाने पर स्क्रब टाइफस घातक हो सकता है, लेकिन दवाओं के इस्तेमाल से इस रोग को रोका जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक समय पर पहचान और एंटीबायोटिक से इसका इलाज हो सकता है।